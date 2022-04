Michou en couple avec Elsa Bois : la danseuse complètement gaga, une photo intrigue

Les internautes n'ont pas manqué de commenter ce cliché. Et nombreux sont ceux à penser qu'elle porte ce fameux t-shirt pour une vidéo. "Ca sens le 'j'obéis à Michou pendant 24h'", "Tu as perdu quel défi ?", "Ouh là, toi tu as tourné la vidéo où tu obéis à Michou pendant 24h", a-t-on notamment pu lire. Le temps dira s'ils ont raison, mais on dirait bien que c'est le cas.

Rappelons que Michou et Elsa Bois se sont rencontrés grâce à l'aventure Danse avec les stars 2021. La star de YouTube était le partenaire de la danseuse professionnelle. Tous deux ont réussi à se hisser jusqu'en finale face à Tayc et Fauve Hautot (les gagnants) et Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Et au fil des semaines, le charmant blond a développé des sentiments pour la soeur d'Alizée d'Incroyable talent. "Pendant Danse avec les stars, j'ai développé un petit crush, mais j'ai voulu rester professionnel car on était toujours dans la compétition. En plus je me disais que vu qu'on se voyait tous les jours, j'ai voulu attendre la suite, d'autant que je ne savais pas ce que pensait Elsa", avait-il expliqué dans l'une de ses vidéos. Il a ensuite précisé que c'est lors de l'un de ses voyages à Dubaï qu'il s'est rendu compte qu'elle lui manquait. Le soir du 14 décembre 2021 il a donc sauté le pas et ils ont échangé leur premier baiser.