Michou en couple avec Elsa Bois : Révélations et vérité sur la naissance de leur relation

Lundi 3 janvier 2022, Michou a surpris tout le monde en officialisant son couple avec Elsa Bois. Le Youtubeur de 20 ans et son ex-partenaire de Danse avec les stars faisaient déjà l'objet de rumeurs insistantes ces dernières semaines les disant amoureux mais il n'avaient jamais confirmé la nouvelle. C'est désormais chose faite, et pas qu'un peu. En effet, après avoir partagé des photos d'eux sans équivoque où ils s'embrassent tendrement, Michou et Elsa Bois ont réalisé une vidéo ensemble pour la chaîne YouTube du jeune homme aux millions d'abonnés. L'occasion alors pour eux de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. La première : ont-ils commencé à se fréquenter dans les coulisses de Danse avec les stars ?

Et bien la réponse est non ! D'après Michou, leur idylle est née un peu plus tard, "il y a à peu près un mois", même s'il avait déjà craqué pour Elsa depuis longtemps. "Pendant Danse avec les stars, j'ai développé un petit crush, mais j'ai voulu rester professionnel car on était toujours dans la compétition. En plus je me disais que vu qu'on se voyait tous les jours, j'ai voulu attendre la suite, d'autant que je ne savais pas ce que pensait Elsa", a-t-il expliqué. Il aura fallu un voyage à Dubaï, loin de la danseuse, pour qu'il se rende compte de ses réels sentiments pour elle. "Je me suis dit que j'avais hâte de la voir, qu'elle me manquait", s'est-il souvenu.

Et puis, le soir du 14 décembre 2021 précisément, il a sauté le pas. "Tout a vraiment commencé le soir de la finale de Koh-Lanta, on l'a regardé ensemble chez elle en mangeant des sushis. Et à un moment... il y a eu un bisou ! Donc c'était il y a à peu près un mois", a-t-il avoué tout heureux.

Depuis, tout semble se passer à merveille. Michou a même déjà rencontré la maman d'Elsa et la brunette de 21 ans devrait à son tour prochainement passer du temps avec la famille de son compagnon. Elle est d'ores et déjà assurée de faire plaisir à la mère du vidéaste. "Je suis tellement heureuse, vous êtes faits l'un pour l'autre, je vous aime", a envoyé cette dernière par SMS à son fils.