Finale de Koh-Lanta : "Ambiance horrible", rancoeur... Les terribles coulisses du tournage

Jamais une finale n'aura été aussi tendue si l'on en croit les nouvelles révélations du Parisien, le mardi 14 décembre 2021. C'est dans un contexte particulier que les dix-neuf candidats présents ont fait le déplacement en région parisienne, pour le tournage du dernier épisode de Koh-Lanta All Stars 2021. L'affaire des dîners clandestins fait grand bruit depuis plusieurs jours et depuis hier celle du chantage pour les pains au chocolat, des révélations qui auraient semé la zizanie parmi les candidats.

Le Parisien explique que tous les candidats se sont retrouvés devant le Novotel de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ainsi, c'est en groupe qu'ils se sont rendus sur le plateau de la finale, sans savoir quel sort serait réservé à Laurent Maistret et Claude Dartois, qui seraient impliqués dans le scandale. Seule certitude, ce prime ne serait finalement pas tourné en direct. Sur place, plusieurs groupes se seraient formés. "Entre eux, il y avait une ambiance horrible. C'était très tendu. Teheiura a été mis à l'écart par ses potes d'avant. C'est dégueulasse de leur part", a confié une personne présente sur les lieux.

Les deux finalistes seraient quant à eux restés soudés et n'auraient pas lâché le morceau, malgré les multiples révélations ces derniers jours. Pourtant, sans le faire exprès, Laurent Maistret a filmé Claude Dartois à son insu. On pouvait entendre l'époux de Virginie dire : "C'est de la faute de tout le monde. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les candidats, la prod... tout le monde. Chacun à son échelle a foutu la merde." Des déclarations qui ont remis le feu aux poudres. ALP aurait été "encore plus agacée par le comportement du duo" peut-on lire.

Tout le monde est reparti de son côté en taxi

"Une finale est censée être une fête. Mais là, il y avait beaucoup d'amertume, beaucoup de rancoeur aussi. Émotionnellement, on a senti que c'était horrible", a confié un employé de la production. Le tournage du prime s'est malgré tout déroulé sans heurt. Et, à l'issue de l'émission, les téléspectateurs de TF1 ont découvert qu'aucun gagnant n'était sacré cette année, à cause des tricheries. Claude, qui avait pour une fois remporté l'aventure, n'a donc pas gagné et a vu les 100 000 euros s'envoler. Les gains seront reversés au profit du fonds pour Bertrand-Kamal, dédié à la recherche du pancréas et créé après la mort de l'aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres en septembre 2020. La bonne nouvelle de la soirée. "Et personne n'a rien dit. C'est quand même un aveu de la part de Claude et Laurent. S'ils n'avaient rien à se reprocher, ils se seraient battus pour que le dépouillement ait bien lieu. Mais non, ils ont accepté le verdict sans se battre, alors qu'ils ont gagné des épreuves de fous. C'était une finale pourrie, très glauque. D'ailleurs, tout le monde est reparti de son côté en taxi", a conclu un témoin.

Pour rappel lors des soirs de Conseil, quatre à cinq aventuriers (parmi lesquels Claude et Laurent selon les rumeurs) auraient profité du fait que les gardiens dorment pour se rendre au Sunset Beach Motel. Tous les trois jours, ils auraient ainsi eu l'occasion de bien manger. Ils auraient notamment obtenu du "coca-cola, des pizzas, des pâtes, du fromage et du chocolat". Pire encore, les deux finalistes auraient menacé de faire grève si la production ne leur donnait pas des pains au chocolat qu'ils avaient aperçus à la suite d'une épreuve. Tous deux n'ont jamais souhaité confirmer ou infirmer les ragots. "Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre [les votes ont été invalidés mais il était arrivé en tête, NDLR] ! Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz", a simplement écrit Claude sur Instagram, à la suite de la finale.