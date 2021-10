Claude (Koh-Lanta) très sollicité : sa compagne évoque leur quotidien "difficile"

Ils sont amoureux depuis déjà onze ans. Claude Dartois (42 ans) et Virginie Milano (39 ans) se sont rencontrés pendant la Fashion Week 2010, par l'intermédiaire d'un ami. Un mois plus tard, ils se sont mis en couple et depuis, ils se sont pacsés et ont eu deux beaux enfants. Des garçons prénommés Andréa (né en 2015) et Marceau (né en 2020). 2010, c'est aussi l'année où le charmant brun est devenu célèbre grâce à sa participation à Koh-Lanta Vietman. Une notoriété avec laquelle son épouse doit composer. Interrogée par Gala, elle a évoqué leur quotidien.

Bien que de nombreux téléspectateurs de TF1 l'idolâtre, Claude Dartois a toujours gardé les pieds sur terre. A la maison, il est comme tout le monde. En plus de ça, sa conjointe Virginie le décrit comme un "papa et un mari attentionné". "Il peut parfois être râleur, mais il est très généreux, c'est sans doute sa plus belle qualité. Il veut toujours faire plaisir, son bonheur passe par celui des autres. Et il s'occupe beaucoup de ses enfants", a déclaré l'enseignante d'éco-gestion. Autant de qualités qui vont faire encore plus tomber amoureuses ses admiratrices. Fort heureusement, la belle brune n'est pas jalouse. "Je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent que j'ai de la chance, que je vis avec une perle, qu'il faut que j'en profite. De toute façon je ne suis pas jalouse. En fait, ça me rend plutôt fière que ce soit moi qu'il aie choisie pour faire sa vie", a-t-elle poursuivi.

L'aventurier ayant participé à Koh-Lanta Vietnam en 2010, mais aussi à La revanche des héros (Cambodge 2012), L'île des héros (Fidji 2020) et actuellement à Koh-Lanta la légende, est toujours aussi populaire auprès du public. Régulièrement, des personnes l'arrêtent donc dans la rue pour discuter ou prendre une photo. "C'est le prix à payer, mais les gens qui l'arrêtent dans la rue sont toujours sympas", a déclaré Virginie. Néanmoins, elle a reconnu que c'était "parfois difficile à vivre au quotidien" car entre ses sollicitations et son métier de chauffeur de maître, mieux vaut être très organisé. "Je travaille moi aussi, on n'a pas de famille à Paris, et cela demande beaucoup d'efforts. Mais on sait que cela ne va pas durer toute la vie", a-t-elle conclu. En attendant, elle s'organise donc du mieux qu'elle peut pour soutenir l'homme qu'elle aime tant.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 21 octobre 2021.