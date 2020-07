Claude (Koh-Lanta) : Le visage de son fils Marceau révélé, adorable photo

Claude Dartois est le héros par excellence, tant pour les téléspectateurs de Koh-Lanta que pour ses enfants. Papa de deux garçons, Andrea (5 ans) et Marceau (né en janvier 2020), l'aventurier tient à leur montrer l'exemple. Lors de ses vacances en famille à l'île d'Oléron, l'acolyte de Teheiura a joué les Tarzan en grimpant sur les arbres... et il a partagé une belle photo souvenir avec ses deux fils. Dimanche 26 juillet 2020, il a ainsi affiché sur Instagram le visage de son petit dernier pour la première fois.

Sur ce joli cliché, Claude prend la pose en short et chemise à motifs fleuris, lunettes de soleil vissées sur le nez et les coudes appuyés sur la poussette. Son aîné Andrea est son clone : short beige, chemise à fleurs et casquette à l'envers. Le petit garçon esquisse un sourire et donne la main à son petit frère, confortablement installé... et à la bouille adorable ! Casquette sur la tête comme Andrea et tétine au bec, le petit Marceau est vraiment craquant.

Et ce ne sont pas les internautes qui diront le contraire ! En effet, de nombreux followers de Claude ont félicité le papa. Parmi les auteurs de doux mots, on retrouve certains camarades aventuriers à l'instar de Dylan, révélé en en 2017 dans Koh-Lanta Cambodge puis de retour dans le Combat des héros aux îles Fidji l'année d'après, et Carinne, qui a participé à Koh-Lanta en 2019.