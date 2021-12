"C'est de la faute de tout le monde" : Claude et la triche dans Koh-Lanta, des propos qui interrogent...

Mais à quoi va ressembler la finale de Koh-Lanta, diffusée ce mardi 14 décembre sur TF1 ? L'affaire de triche de cette saison exceptionnelle a pris une ampleur spectaculaire : Teheiura, seul candidat à avoir eu l'honneur et le courage d'admettre avoir reçu de la nourriture sur l'île, a été éliminé, mais d'autres personnes sont impliquées. Les noms de Laurent, Sam ou encore Claude ont été évoqués à plusieurs reprises même si la production refuse d'en dire plus. Outre l'aide de pêcheurs, des candidats auraient eu accès à des diners clandestins, dans un resort ! Un récent audio Instagram sème la pagaille...

En effet, sur la Toile circule depuis plusieurs heures une vidéo de la story du compte Instagram de Laurent Maistret, lequel fait de la pub pour une marque de chaussures mais, dans le fond, on entend la voix de son grand copain Claude qui ne sait pas qu'une vidéo se tourne et qu'il est audible ! En pleine discussion avec quelqu'un, il dit alors : "C'est la faute de tout le monde ! De tous ! Des candidats, de la prod, de tout le monde... Chacun à son échelle a foutu la merde." La vidéo, notamment partagée par un journaliste du Parisien, cumule déjà des milliers de vues... Doit-on s'attendre à la confirmation prochaine que l'affaire de triche dans Koh-Lanta concerne donc bel et bien plus que Teheiura ? De quoi parlait Claude si ce n'était pas de la polémique qui dure maintenant depuis plusieurs semaines ?