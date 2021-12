Dîners clandestins dans Koh-Lanta : Claude, soupçonné, s'explique face à un ex-aventurier...

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

12 photos

Après quatre participations (en 2010, 2012, 2018 et 2020), Claude a fait son retour dans "Koh-Lanta, La Légende", l'édition All Stars célébrant le vingtième anniversaire du jeu de survie. Lui qui s'était placé comme l'aventurier préféré des téléspectateurs se retrouve mêlé à une affaire de triche ! Il est soupçonné d'avoir participé aux dîners clandestins survenus duranr le tournage et hors caméras. Il prend alors la parole et s'explique.

Après l'affaire de tricherie de Teheiura – qui a mangé un steak-frites ainsi qu'une assiette de légumes cuits loin des caméras –, Koh-Lanta, La Légende est touché par un nouveau scandale. Plusieurs aventuriers sont en effet mêlés à une histoire de dîners clandestins survenus en plein tournage ! Claude, soupçonné d'avoir triché, s'explique face aux interrogations d'un ancien candidat phare du jeu de survie de TF1. Ce lundi 13 décembre 2021, en story sur Instagram, Claude retrouve Yassin, vu dans Koh-Lanta : Cambodge en 2017 puis Koh-Lanta : Le Combat des héros en 2018, à Bordeaux. Après de brèves politesses de retrouvailles avec son "frangin", Yassin rentre dans le vif du sujet. "Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils veulent ta tête ou quoi ?", lance-t-il. Et Claude de répliquer face caméra : "Je ne sais pas ce qu'ils veulent ! Ils veulent vraiment mon scalp !" Une réponse sortie avec le sourire pour faire taire ceux qui l'associent ces derniers jours au scandale de tricherie de Koh-Lanta, La Légende. Claude mêlé aux dîners clandestins de Koh-Lanta ? Rappelons que déjà lorsque Teheiura avait mangé en cachette, certains noms étaient sortis dans la presse. D'après certaines sources, Claude et Sam auraient ainsi eux aussi profité des repas secrets de l'aventurier. Depuis, un deuxième scandale a éclaté : plusieurs apprentis Robinson se seraient rendus coupables de dîners clandestins. Les faits se seraient déroulés sur l'île de Raiatea, où dorment les candidats les soirs de conseil. Au menu, du sucré mais aussi du salé pour remplir le ventre de ces aventuriers affamés. Le tout dans la plus grande discrétion, sans que la production ne soit au courant. Tout récemment, après avoir mené son enquête, ALP a découvert la preuve d'un de ces dîners clandestins ! En effet, comme l'indiquent nos confrères de TV Mag, une photo de cinq aventuriers en pleine tricherie serait en possession de la production. Les noms de ceux qui apparaissent dessus n'ont pas été révélés, et Claude continue de nier son implication. Dans les colonnes du magazine Public, il s'est déjà exprimé sur le sujet. "Je ne répondrai pas à cette vendetta contre moi", a-t-il confié, demandant à ce que les preuves de ces accusations soient apportées. Plus encore, il a indiqué que ces rumeurs avaient pour unique but de "[lui] nuire". Rappelons que Claude est, avec Laurent et Ugo, finaliste de ce Koh-Lanta, La Légende. Mardi 14 décembre 2021, à l'issue des poteaux, il sera peut-être parmi les deux derniers survivants de la saison et ainsi potentiel gagnant. Affaire à suivre...