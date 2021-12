Dîners clandestins dans Koh-Lanta : Choqué, Teheiura évoque le sort des finalistes et donne son avis

L'affaire fait grand bruit depuis le 6 décembre dernier, jour où Le Parisien a révélé que quatre à cinq candidats avaient pris part à des dîners clandestins les soirs de Conseil. Interrogé sur le sujet par le site ce mardi 14 décembre, Teheiura a dit le fond de sa pensée sur cette histoire, quelques heures avant la diffusion de la grande finale de Koh-Lanta 2021.

Tout a commencé avec lui. Lors du tournage, Teheiura a révélé à Denis Brogniart qu'il avait triché à deux reprises en acceptant de la nourriture de la part de pêcheurs. Un festin qu'il a partagé avec d'autres aventuriers dont il préfère taire les noms. Et, sur l'île du Conseil, il a récupéré des papayes qu'il a par la suite cachées dans des paniers sur le toit de son campement, en attendant qu'elles mûrissent. A la suite de ces révélations, la production a pris la décision de l'exclure du jeu. Mais qu'en sera-t-il pour ceux qui ont pris part aux dîners clandestins ?

Ce soir, TF1 diffusera la finale de Koh-Lanta 2021 et pour l'heure, le public ne sait toujours pas si un gagnant sera désigné ou si l'argent reviendra au vainqueur. "Apparemment, ils sont tous convoqués ce matin à 10h donc à priori pas de direct. Pas sûr non plus que le gain de 100 000 euros soit versé. Il pourrait être donné à une association, celle de la lutte contre le cancer de Bertrand-Kamal. Les candidats se taisent. Cela remettrait en cause la prime de confidentialité de 2 000 euros, les révélations à la presse pouvant coûter 30 000 euros durant quinze ans", a confié Isabelle Morini-Bosc sur RTL. Une information confirmée par Le Parisien. "Attendus à 16 heures à La Plaine-Saint-Denis, les treize membres du jury final et les deux finalistes ont finalement été convoqués en urgence à 10 heures. Exit le direct, Adventure Line Productions a opté pour un tournage du plateau final enregistré, écrit Le Parisien dans son édition de ce 14 décembre. Celui qui pensait remporter cette édition anniversaire étant mouillé dans plusieurs affaires de tricheries, impossible de prendre le moindre risque", peut-on lire dans l'édition du jour.

Teheiura choqué par les dîners clandestins

Après avoir rappelé qu'il ne faisait pas partie des candidats qui s'étaient fait plaisir lors de ces fameux dîners, Teheiura s'est dit "choqué de voir qu'autant de personnes avaient pris part à ça". Bien qu'il soit serein en ce jour de tournage, il se demande comme tout le monde quelle décision la production a prise. "Je ne sais pas quelle sera l'ambiance, j'imagine qu'il y aura un peu de tension sur le plateau... Tout est dans les mains de la production. Quand je compare ce que j'ai fait sur un seul jour par rapport à ce qui est décrit dans votre article, il y a deux poids, deux mesures ! S'il y a des preuves par rapport à ces escapades, ces 'dîners clandestins' comme vous dites, je suis certain que la production prendra la bonne décision. Moi, je ne suis pas juge, ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit", a-t-il conclu auprès du Parisien. Mais son avis est bien clair !

La production aurait en effet en sa possession une photo des aventuriers qui auraient profité de l'hospitalité de personnes du Sunset Beach Motel, tous les trois jours, après le Conseil. Ils auraient attendu que les gardiens censés les surveiller s'endorment pour partir en escapade. Les finalistes Laurent Maistret et Claude Dartois sont cités, mais ont toujours nié.