Dîners clandestins dans Koh-Lanta : accusé d'y avoir participé, Laurent Maistret sort enfin du silence

Après la tricherie de Teheiura qui a avoué avoir demandé de la nourriture à des pêcheurs à deux reprises sur le tournage de Koh-Lanta, la légende, le Parisien a fait de nouvelles révélations en début de semaine. Plusieurs candidats auraient participé à des dîners clandestins sur l'île de Polynésie où ils devaient survivre. Trois fois par semaine, ils auraient ainsi eu accès à de bons repas. Sans que cela soit confirmé, plusieurs noms d'aventuriers ont été cités dont celui de Laurent Maistret. Des accusations aberrantes selon lui dont il s'agit de la troisième participation. En effet, Laurent est un candidat emblématique qui avait échoué aux portes de la finales en 2011 dans la saison 11 mais était ressorti vainqueur en 2014 dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition.

À l'occasion des 20 ans de l'émission, Laurent Maistret a donc voulu retenter sa chance et jusqu'à présent, il est bien parti pour atteindre la finale. Lors du dernier épisode, il a remporté l'épreuve de l'orientation et se retrouvera alors sur les poteaux face à Ugo et Claude. Au cours de son aventure, Laurent Maistret a pu découvrir sa métamorphose physique et sa perte de poids... pas si fulgurante. Pourtant, il l'assure, il ne s'est pas nourri grâce à l'aide de locaux. "D'estimation, je crois que j'ai perdu 10 kilos. Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j'ai triché en mangeant en dehors du jeu parce que c'est moi qui a perdu le plus poids et je l'ai bien senti", a-t-il souligné lors d'une interview pour nos confrères de TV Mag.

Laurent Maistret était même plutôt content d'avoir perdu du poids. "Je ne m'étais jamais vu aussi tracé. Je profitais de ce corps car je savais que, quand je rentrerai, ce corps allait vite changer avec toute la bouffe que j'allais me mettre dans le ventre. C'était beau de voir un corps aussi sculpté mais en vrai c'était de l'autodérision. Je faisais le kéké devant le miroir. Beaucoup de gens ont dit que je me la racontais mais pas du tout", a-t-il toutefois nuancé.

Coumba ne me parle pas

Si Laurent Maistret n'a donc pas suivi le mouvement de ceux qui ont triché, il en a été de même lorsqu'il s'agissait des stratégies. L'ancien gagnant de Danse avec les stars n'a en effet jamais fait comme les autres, quitte à se faire des ennemis. Encore aujourd'hui, il n'a d'ailleurs plus aucun contact avec Coumba qui le tient responsable de son élimination. "À l'heure actuelle, Coumba ne me parle pas (rires). Elle pense vraiment que je l'ai éliminée. En quelque sorte, c'est le cas. Même si elle ne le croit pas, j'ai tenté de la sauver. Je l'avais déjà croisée en dehors de Koh-Lanta, je l'avais appréciée mais je ne peux pas dire que c'est une amie. À la réunion des ambassadeurs, je ne voulais pas jouer le salaud - même si je venais d'entendre qu'elle avait tenté de m'éliminer, - alors j'ai essayé de la défendre du mieux que je pouvais. Mais si on ne se mettait pas d'accord sur un vote commun, ça se serait joué à la boule entre Phil et moi. Je ne pouvais pas aller au tirage au sort pour sauver Coumba qui avait tenté de m'éliminer", s'est-il défendu auprès de nos confrères.

Vraisemblablement rancunière, Coumba ne parle plus non plus à Clémence Castel qui avait également voté contre elle. "Coumba ne veut toujours pas écouter mes explications mais quand elle se sentira prête à les entendre, je serai là", nous expliquait-elle en interview pour Purepeople.