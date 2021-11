Clémence Castel éliminée de Koh-Lanta : "Coumba ne veut toujours pas écouter mes explications" (EXCLU)

Depuis son élimination lors de la réunion des ambassadeurs et son arrivée sur l'île des bannis, Coumba n'avait qu'une idée en tête : voir Clémence la rejoindre et l'affronter dans l'arène. Une confrontation qui a eu lieu le 2 novembre 2021, sur TF1 dans l'édition All Stars de Koh-Lanta baptisée La Légende. Les deux femmes sont arrivées dernière face à une Alexandra déterminée et ont toutes les deux quitté le jeu. Interviewée par Purepeople.com, Clémence Castel est revenue sur ses retrouvailles avec Coumba et a évoqué leur relation actuelle.

Comment avez-vous vécu votre arrivée sur l'île des bannis, avec l'accueil très froid de Coumba ?

Dès que j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'être sauvée une nouvelle fois je me suis dit qu'il y avait forcément d'autres personnes sur cette île et peut-être Coumba. L'accueil a été froid mais j'ai voulu faire preuve de compréhension. Chacun exprime sa colère et sa déception à sa manière. Ce que je ne voulais pas en revanche c'est que ça influence ma façon d'aborder l'épreuve suivante, celle de l'arène.

Justement, son attitude a-t-elle eu des conséquences sur votre performance ?

J'ai essayé de me blinder par rapport à tout ça. J'ai tenté de faire cette épreuve sans que tout cela n'ait une influence mais il y en a forcément eu un petit peu. Car malgré tout, ce qui se passe avec Coumba me touche car c'est une personne que j'apprécie et que j'estime.

Elle a dit être "apaisée" que son bourreau, vous, soit éliminé avec elle. Comment avez-vous vécu ces mots durs ?

Ses mots sont très forts mais j'estime qu'avant d'être son bourreau elle a été le mien. Si elle avait accepté que je lui explique mon positionnement, peut-être qu'elle aurait un petit peu mieux compris mes choix.

Aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre relation ?

Coumba ne veut toujours pas écouter mes explications mais quand elle se sentira prête à les entendre, je serai là. Il faut qu'elle comprenne qu'il y a des choses à prendre en compte par rapport à la première partie de l'aventure où elle a voté quand même trois fois contre moi. Même si je suis une personne compréhensive, calme et posée, j'ai montré que dans mes différentes aventures j'ai aussi mon mot à dire et quand je peux faire des choix et m'exprimer je le fais par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mon choix d'éliminer Coumba était justifié.

Vous étiez en danger dès le début de l'aventure. Que pensez-vous de ceux qui ont dit que vous avez déjà gagné deux fois Koh-Lanta et qu'il est temps de laisser la place aux autres ?

Je pense que ça a été un Koh-Lanta lors duquel il a été très dur de faire des choix à chaque conseil. Pour moi mettre un nom sur le bulletin a été difficile car tout le monde avait sa place dans l'aventure. Soit parce que la personne était forte lors des épreuves ou en stratégie, soit en survie et c'est difficile de faire un choix. Cette saison le casting était tellement 5 étoiles que c'était très compliqué donc je peux comprendre que l'on dise ça. Ce n'est pas ma façon de voir les choses mais j'ai rapidement compris qu'il allait falloir que je fasse avec.

Après avoir cédé votre amulette d'immunité à Alix, la voilà qui vote contre vous. Comment l'avez-vous vécu ?

Je ne regrette pas d'avoir donné mon amulette à Alix car à ce moment-là du jeu je n'avais pas d'allié dans l'aventure. Je ne me considère plus comme jaune je n'ai jamais été rouge et j'apprends qu'une nouvelle alliance est faite avec la plupart des garçons et que je n'en fait pas partie. Alors autant essayer de tirer mon épingle du jeu et tenter de s'allier avec quelqu'un et le meilleur moyen d'y parvenir c'est de donner mon amulette à la personne qui était le plus en danger, c'est-à-dire Alix. Le fait qu'elle vote contre moi ensuite c'est quelque chose que je n'aurais pas fait mais Alix a dit plusieurs fois qu'elle considère que Koh-Lanta est un jeu et qu'ainsi tous les coups sont permis. C'est sa façon de jouer à elle, ce n'est pas la mienne mais ça explique sa façon d'aborder l'aventure.

Qui aimeriez-vous voir gagner ?

Je pense à Sam et Loïc qui sont jeunes, très matures et très calmes. Je pense aussi à Claude qui m'a vraiment impressionnée. Il mérite de gagner, il a été quand même trois fois sur les poteaux ! Je pense aussi à Jade qui est une aventurière hors pair et le montre depuis des années.

