Koh-Lanta : La prochaine destination dévoilée, les fans en joie !

Nouveau voyage pour Denis Brogniart. Le présentateur de 54 ans est actuellement à l'étranger pour le tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta. Et il a donné un gros indice à ses abonnés sur Instagram, jeudi 28 octobre 2021.

Les saisons s'enchaînent mais ne se ressemblent pas toujours pour Denis Brogniart. Après avoir posé ses valises en Polynésie française il y a quelques mois pour le tournage de la saison All Stars, il est actuellement dans un nouveau "bureau". Sur Instagram, le présentateur de TF1 qui est très actif sur les réseaux sociaux a partagé une photo d'une belle plage de sable fin, avec une végétation bien visible. "Mon bureau du jour ! Je sais j'ai de la chance. Et j'en ai conscience! #tournage #kohlanta #aventure", peut-on lire. Et, grâce à un autre hashtag, les internautes ont pu découvrir la nouvelle destination : "#Asie."