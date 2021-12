"La vérité sur nos actes..." : Claude (Koh-Lanta) dans la tourmente, il s'exprime après la finale spéciale

C'est une finale exceptionnelle qu'ont découvert les téléspectateurs de TF1, mardi 14 décembre 2021. Ni Laurent Maistret, ni Claude Dartois n'a été sacré vainqueur de Koh-Lanta All Stars 2021 à cause de l'affaire des dîners clandestins dont ils auraient pris part. Dans la foulée du prime, le papa de Marceau (1 an) et Andréa (6 ans) a souhaité s'exprimer sur son compte Instagram.

De nombreux internautes ont jubilé sur Twitter au moment où Denis Brogniart a annoncé qu'aucun dépouillement des votes ne serait fait et donc, qu'aucun gagnant ne serait sacré. "Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d'honneur qui figure dans le règlement du jeu Koh-Lanta, et cela plusieurs mois après les votes du jury final. Nous avons donc enquêté et nous avons découvert qu'en effet, un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté ce code d'honneur", a notamment déclaré le présentateur de 54 ans. Les 100 000 euros promis au vainqueur seront donc reversés à l'association pour Bertrand-Kamal, dédiée à la recherche du pancréas et créé après la mort de l'aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres en septembre 2020.

Une fois l'émission terminée Claude Dartois a pris le temps de s'exprimer sur son compte Instagram. L'aventurier de 42 ans, dont l'image a été très abîmée cette saison, a en effet posté une photo de lui victorieux, après avoir réalisé l'ascension du Kilimandjaro, en mars 2019. Il a expliqué que c'était l'une de ses plus belles victoires, comme ses 22 victoires en individuel dans Koh-Lanta, au terme des quatre saisons auxquelles il a participé. "Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre [les votes ont été invalidés mais il était arrivé en tête, NDLR] ! Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz", a-t-il poursuivi.

L'acolyte de Laurent Maistret a ensuite écrit que ses "victoires personnelles" son ses deux fils, ainsi que sa femme Virginie qu'il aime de tout son coeur. "Concernant les challenges j'irai en chercher d'autres ! Je tiens à féliciter tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Ugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour sa bonne humeur à toutes épreuves. N'oubliez pas, Koh Lanta est un jeu, là dehors il y a la vraie vie, la vivre pleinement, à 100%, et avec passion", peut-on ensuite lire.

Claude n'a pas manqué de remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu durant cette aventure et s'est dit heureux que les gains soient reversés à l'association Bertrand-Kamal. "Toute cette histoire aboutit sur une bonne action et ce sera mon mot de la fin", a-t-il conclu.

La production de Koh-Lanta a aussi souhaité s'exprimer sur Instagram afin de justifier son choix de ne sacrer aucun gagnant.