Anthony Colette : Rarissime photo avec sa mystérieuse chérie, le danseur rayonne en vacances

Très apprécié par les spectateurs de l'émission de TF1, il sera bien au rendez-vous cette année, alors que de nombreux danseurs populaires ont été écartés (notamment Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez). Une participation dont les internautes avaient douté, au vu de certains messages qu'il avait laissé sur Instagram, refusant de confirmer une quelconque information.

Mais, quelques jours plus tard, il avait fini par l'annoncer officiellement : "En ces temps ensoleillés, je me dois de vous avertir que pour le meilleur et non le pire, je vais bientôt danser... Tard le soir, sur une rumba, avec une star qui plus est en effroi, nous essaierons une nouvelle fois dans cette saison de vous procurer de la joie. @dals_tf1 je suis là !". Pour rappel, Anthony Colette a été le partenaire de Joy Esther, Elsa Esnoult et Lucie Lucas, ainsi que d'Iris Mittenaere, avec qui il avait atteint la demi-finale et vécu une courte romance, dont il n'avait parlé que beaucoup plus tard.