Anthony Colette en couple avec sa maquilleuse : rare photo au côté de sa chérie et drôle de mise au point

De l'amour en veux-tu, en voilà ! Lundi 14 février 2022, pour la Saint-Valentin, les couples étaient nombreux à se déclarer leur flamme sur les réseaux sociaux. Certains en ont profité pour officialiser des relations, comme Matthieu de Mariés au premier regard, d'autres pour annoncer de grandes nouvelles, comme Capucine Anav et ses fiançailles avec son Victor. Pour Anthony Colette, la Saint-Valentin fut apparemment l'occasion de mettre les choses au clair... autour de son orientation sexuelle !

En effet, alors qu'il répondait aux questions des internautes en story Instagram, le danseur professionnel de Danse avec les stars est tombé sur l'interrogation suivante : "Tu es gay ?". Toujours porté sur l'humour, le beau brun a préféré y réagir avec ironie : "Ça dépend... Il y a des jours où je vais être en pleine forme, super gai et tout, et d'autres, c'est un peu moins le cas !"

Mais plus sérieusement, il a mis fin aux potentiels doutes en postant une rarissime photo de lui avec sa chérie. Car oui, Anthony Colette est en couple depuis plus d'un an maintenant avec une femme qu'il n'a jamais présentée. Sur l'image, on ne distingue d'ailleurs que la chevelure blonde de cette dernière, ainsi que sa joue droite qu'embrasse son compagnon (voir notre diaporama). "Bonne Saint-Valentin à tous. Oubliez pas les fleurs", a-t-il commenté. En plus des fleurs, Anthony Colette semble avoir réservé une belle surprise à sa chérie, à savoir un massage thaïlandais dans le salon Ban Sabaï.

S'il se garde bien de dévoiler son visage, Anthony Colette a néanmoins déjà offert quelques confidences sur leur relation. On sait par exemple qu'ils se sont rencontrés dans les coulisses de Danse avec les stars. "C'était ma maquilleuse. Je suis tombé amoureux, et elle, pas du tout au début. Elle se demandait ce que j'avais à la coller, à me faire sans cesse mettre du fond de teint. J'ai parfois dû finir marron sur scènes ! Aujourd'hui, on est bien. Il faut avoir une vie stable hors de la télé ou tu deviens fou. (...) C'est aussi pour ça que je nous préserve beaucoup, que je ne l'affiche pas, pour l'instant en tout cas", avait-il déclaré lors d'une interview pour Public en octobre 2021.