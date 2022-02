Matthieu (Mariés au premier regard 2020) en couple : il officialise avec sa nouvelle chérie !

En 2020, Matthieu Sausset avait misé beaucoup d'espoir dans Mariés au premier regard. Le candidat pensait bien trouver l'amour grâce aux experts de l'émission. Et tout était bien parti lorsqu'il a matché avec Solenne, avec qui il a eu 83% de compatibilité. Malheureusement, dès leur rencontre à la mairie, tout s'est révélé compliqué. Et pour cause, la belle blonde n'a jamais éprouvé une attirance pour son époux. De ce fait, aucune complicité n'était possible entre eux tout au long de l'expérience. "Elle est arrivée à un point où elle a eu des propos blessants envers moi. J'étais même très mal à l'aise en sa présence. Je ne ressentais pas l'envie de son côté. Elle était extrêmement cassante envers moi. (...) Je me suis dit que j'allais arrêter. Ce n'est pas normal d'être marié avec quelqu'un et de se sentir mal à l'aise !", avait regretté Matthieu lors d'une interview pour Télé Loisirs après leur divorce.

De biens mauvais souvenirs pour le chef d'entreprise de 44 ans qui a depuis retrouvé l'amour, le vrai ! Il d'ailleurs partagé son bonheur sur Instagram lundi 14 février 2022, à l'occasion de la Saint-Valentin. "Pas simple de sortir des poncifs le jour de la Saint-Valentin... Je vous souhaite juste d'être aussi heureux que moi aujourd'hui!", a-t-il légendé sous des photos de son couple immortalisées à Annecy par un photographe professionnel. Les internautes ont alors pu faire la connaissance de Charlène, celle qui fait battre son coeur. Il s'agit d'une jolie brune qui évolue en tant que professeur de Yoga et thérapeute holistique comme l'indiquent ses réseaux sociaux. Elle aussi a posté une publication dédiée à son amour pour Matthieu.