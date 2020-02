Matthieu (Mariés au premier regard) choqué par la "violence inouïe" de Solenne

Le 17 février 2020, les téléspectateurs de M6 ont retrouvé Matthieu (42 ans), chef d'entreprise, et Solenne (33 ans), thérapeute, dans Mariés au premier regard 2020. Les deux candidats compatibles à 83% se sont dit "oui". Mais la belle blonde n'a pas caché qu'elle n'avait pas été séduite au premier regard.

Après leur shooting photo, les jeunes mariés ont passé la soirée avec leurs proches. Solenne avait toujours autant de mal à s'ouvrir, ce qui limitait les échanges entre les jeunes mariés. "Je ne sens pas d'ouverture, je suis un peu perplexe. Je n'ai aucun signal positif. Je m'adapterai à son rythme à elle. Mais si ça dure trop longtemps, pour moi ça peut être un problème", a confié Matthieu. Il a ensuite pris les devants lors de la première danse en la faisant, notamment tourner, de quoi la surprendre. "Ce n'est pas une personne vers laquelle j'irais naturellement, mais il me séduit beaucoup par sa personnalité et sa manière d'être. J'aime son côté protecteur et sécurisant... Il marque des points, mais je ne le montre pas trop", a révélé Solenne.

Elle avait besoin d'avoir l'avis de l'une de ses meilleures amies et, bonne nouvelle, cette dernière a validé Matthieu à 100%. Si elle était rassurée, elle n'a pas caché qu'elle appréhendait de dormir avec lui. Elle a parlé de sa crainte à son mari, une erreur selon l'expert Pascal De Sutter, et son mari lui a fait savoir qu'il dormirait sur le canapé s'il y en avait un. Si ce n'était pas le cas, il lui a assuré qu'il saurait bien se comporter. Mais il avait beau faire bonne figure, la situation commençait à lui peser.

Matthieu et Solenne au bord du divorce

Le lendemain, Solenne était toujours autant dans la retenue. Elle a tout de même expliqué à Matthieu qu'elle appréciait ses efforts et que, même si elle ne le montrait pas, elle retenait tout. Les jeunes mariés ont ensuite découvert qu'ils partiraient à Chypre pour la lune de miel. "Dans ma tête, ce voyage doit valider Matthieu comme mari. Parce que, pour l'instant, je ne l'ai pas validé au fond de moi", a expliqué Solenne qui n'était toujours pas prête à dormir dans le même lit que son époux. Ce dernier voyait bien que ce n'était pas gagné et craignait que cela bascule en une simple amitié.

Matthieu tentait de rester optimiste. Mais leur séance de plongée l'a encore plus inquiété. Solenne a une fois de plus rejeté sa main tendue et, une fois dans l'eau, elle s'est éloignée et n'a donc pas profité de ce moment à deux, car elle souhaitait se vider la tête. Celui qui s'est lancé dans la politique en a fait la remarque à sa femme. Elle lui a donc expliqué qu'elle préférait rester seule. Pour Matthieu, c'en était trop. Il lui a donc fait comprendre qu'il fallait qu'elle mette du sien. "Le feeling n'arrive pas malgré tout ce que tu es", a déclaré Solenne. Elle a ensuite expliqué qu'elle n'aurait peut-être pas dû passer au-delà du physique le jour du mariage. "S'attaquer comme ça à mon physique, sachant que je n'ai pas confiance en moi, c'est très vexant", a regretté le candidat. Et il n'était pas au bout de ses peines. "Quand j'ai dit oui, c'était vraiment un effort", a lancé Solenne. Des propos d'une "violence inouïe" pour Matthieu. On suppose donc que le divorce sera prochainement d'actualité.