Mariés au premier regard 2020 : Un candidat se lance dans la politique

Lundi 6 janvier 2020, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 4 de Mariés au premier regard, une expérience à laquelle a notamment participé Matthieu. L'homme de 42 ans est décrit comme un chef d'entreprise qui aime relever les défis. Et il y en a un gros qui l'attend prochainement.

En plus de son compte Instagram dédié à sa vie personnelle et sur lequel on pourra suivre son expérience dans Mariés au premier regard, Matthieu a une page professionnelle. Ainsi, ses abonnés peuvent découvrir qu'il est "candidat à la mairie du 6e arrondissement de Lyon", comme l'indique sa description. Et dans une vidéo de présentation, il indique avoir pris la décision de rejoindre l'équipe de Denis Broliquier (Les Centristes), maire sortant du 2e arrondissement, pour les Municipales de 2020 qui se dérouleront du 15 au 22 mars. "Je serai sa tête de liste pour le 6e arrondissement", a-t-il précisé.

Matthieu a ensuite expliqué qu'il avait travaillé dix ans au sein de l'armée de terre française en tant qu'officier avant de créer sa société de conseil en 2014. Il a également partagé les coulisses de son shooting photo avec Denis Broliquier et des photos prises lors de différentes sorties officielles. Sa participation à Mariés au premier regard lui servira-t-elle de petit coup de pouce ? Affaire à suivre.