Alicia (Mariés au premier regard) hospitalisée : son traitement a empiré son état de santé...

Plus de trois jours qu'elle est hospitalisée et que son époux Bruno de Mariés au premier regard est très inquiet. Et il y a de quoi car Alicia a de graves problèmes de santé qui rendent son infection au Covid très compliquée. Jeudi 13 octobre 2022, sur Instagram, elle a effet décidé d'en dire davantage sur les raisons pour lesquelles elle ne sait pas quand elle pourra sortir de l'hôpital. "Beaucoup de personnes me demandent comment ça se fait que j'ai des problèmes au pancréas, je vais essayer de vous expliquer brièvement", a-t-elle commencé avant de déballer ce qu'elle avait à dire.

"Dans mon accident de voiture il y a 7 ans et demi, mon foie a été 'fracturé' et j'ai eu un hématome au pancréas, de plus on a dû me retirer la vésicule biliaire. Depuis, ces deux organes sont très fragiles. Du coup certains médicaments me font du mal, je suis très restreinte niveau prise médicamenteuse et dans le cas actuel ce serait un des traitements pour traiter mon covid qui aurait en quelques heures déclenché le problème. Aujourd'hui, on essaye de chercher comment éviter ce problème car cela fait 7 ans et demi que je fais des crises de ce type et je vous avoue que c'est très douloureux. Signé : petit corps fragile, mental d'acier", a-t-elle écrit. Une situation très compliquée donc, digne d'un épisode de Dr House ! "Je suis hospitalisée car j'ai une pancréatite [inflammation du pancréas, NDLR]. J'ai le pancréas fragile. Mais à cause des médicaments, j'ai aussi une hépatite médicamenteuse", avait-elle révélé il y a quelques jours. Espérons que les docteurs vont réussir à trouver comment la soigner... En tout cas, samedi 15 octobre, elle mangeait de nouveau un petit peu. Elle a aussi passé une IRM qui a révélé des choses concernant sa pancréatite et les douleurs qu'elle ressent depuis toutes ces années. Elle espère à présent bientôt rentrer chez elle... En attendant, elle a le droit ENFIN aux visites puisqu'elle a été testée négative au Covid.

Concernant l'accident dont elle parle dans son texte, il s'agit de l'accident de la route au cours duquel sa soeur aînée est morte. Celui-ci a eu lieu il y a plus de cinq ans et si Alicia s'en est sortie, c'est avec de nombreuses séquelles. Elle a été touchée à la colonne vertébrale, à la hanche, au bras, aux côtes, aux intestins et donc aussi au foie. "J'ai des cicatrices dans le dos et sur l'abdomen. J'ai eu huit opérations en trois ans", avait-elle confié à Télé Loisirs. Les médecins n'ont pas tout de suite constaté qu'elle pouvait être paralysée de la jambe à cause de "la sédation du coma", avait-elle aussi expliqué.