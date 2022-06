Alicia mariée à Bruno (Mariés au premier regard) : grande annonce et début d'une nouvelle vie pour le couple

La vie d'Alicia (29 ans, infirmière) a pris un autre tournant grâce à Mariés au premier regard 2022. Lors du tournage de l'émission de M6, elle a pu faire la rencontre de Bruno, avec lequel elle était compatible à 83%. Et entre les deux candidats, cela a été une évidence. Ils se sont donc mariés et depuis, ils ne se sont pas quittés. La belle blonde a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle le 28 juin, à l'occasion d'une interview.

Lors de leur bilan de Mariés au premier regard, Alicia et Bruno avaient révélé que six mois après le tournage, ils étaient encore en couple. Et à l'époque, ils avaient pour projet d'emménager ensemble. Car l'ingénieur en travaux (qui avait 31 ans lors du tournage) habite vers Cannes et elle Aix-en-Provence. Et la séparation commençait à être difficile. Depuis, les tourtereaux ont sauté le pas.

"Avec Bruno, on s'est laissé du temps. On a décidé de ne pas habiter ensemble tout de suite. On s'est laissé huit mois. On a vécu séparés : moi à Aix-en-Provence, lui vers Cannes. On faisait la route une fois dans la semaine et le week-end", a tout d'abord confié la jeune femme lors de son entretien pour le podcast Les Locomotives. Mais plus le temps passait, plus c'était compliqué pour Alicia et Bruno de ne pas être ensemble à 100%. Au bout de six mois de mariage, ils ont donc pris la décision d'emménager ensemble à la fin de la diffusion de Mariés au premier regard (qui s'est achevée le 27 juin). Mais il n'ont pas pu attendre jusque là.

Alicia a en effet emménagé chez Bruno début juin. Un énorme changement pour l'infirmière. "J'ai décidé de tout quitter pour vivre chez Bruno. J'ai quitté mon travail, mes copines, ma famille pour pouvoir vivre chez Bruno", a-t-elle révélé. Bien que la situation ne soit "pas évidente", elle se réjouit de "pouvoir retrouver son mari tous les soirs après le travail, de pouvoir s'endormir à côté de lui". "C'est apaisant. Ça prime sur tout", a-t-elle conclu.

Aux dernières nouvelles, Alicia et Bruno n'ont pas prévu d'avoir un bébé rapidement. Lors de leur bilan, ils avaient expliqué qu'ils souhaitaient se laisser le temps, pour profiter à deux de leur belle histoire d'amour.