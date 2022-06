Alicia et Bruno (Mariés au premier regard) font une grande annonce pour la fin d'année !

Entre Alicia et Bruno ), compatibles à 83% c'était une évidence. La semaine passée, c'est donc sans grande surprise que les téléspectateurs de M6 ont découvert qu'ils souhaitaient rester mariés. Mais qu'en est-il six mois plus tard ?

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 20 juin, on a pu retrouver Bruno chez lui, à Mougin (Côte d'Azur), avec sa soeur Carine. De son côté, Alicia était à son domicile d'Aix-en-Provence avec sa meilleure amie Laura. Les experts leur ont compilé certaines séquences de leur aventure afin qu'ils puissent y réagir. Et la première était la réaction du papa de Bruno lors de l'annonce de la participation de son fils à l'émission. Rappelons qu'il était réfractaire et qu'il avait fondu en larmes. Des images qui ont rappelé de mauvais souvenirs au candidat et sa soeur. "Le doute s'est installé, j'ai eu peur", a notamment déclaré Carine.

Mais les douces images du premier regard échangé entre Alicia et Bruno sont venues les apaiser. "C'est le plus beau jour de ma vie. C'était magnifique. On se bouffait du regard", s'est rappelée la belle blonde. Et son époux de dire qu'il savait qu'elle était la femme de sa vie dès leur rencontre. Puis, les images durant lesquelles Carine exprimait sa possessivité lors du dîner sont passées, ou celles durant lesquelles Alicia a craqué lors du discours de sa belle-soeur pour son frère, car cela lui avait rappelé sa défunte soeur.

Les projets d'Alicia et Bruno

Enfin, Alicia a fini par rejoindre Bruno et Carine chez eux, pour faire comprendre que six mois après le tournage, ils formaient toujours un couple. "L'amour grandit. En tant que jeune couple, on a vécu une succession de premières fois", a confié le charmant brun. Alicia a ensuite expliqué que son mari était "son idéal masculin". Un sentiment partagé. Bruno apprécie d'être surpris et amusé par sa femme qui lui a notamment offert un caleçon avec une image d'elle dessus. "La plus grande partie du succès de notre couple, c'est quand on éteint les lumières", a-t-il ensuite plaisanté. Il ne leur manque plus qu'une chose pour être complètement heureux, emménager ensemble. "On prévoit de vivre ensemble dans l'année", a révélé Alicia.

Carine aussi a prévu de déménager. Elle souhaite quitter Paris pour quitter le sud, une situation qu'Alicia vit très bien puisque l'entente est au beau fixe avec sa belle-soeur. "On a l'âge pour créer une famille, mais on se laisse le temps", a déclaré la candidate. Carine s'est ensuite excusée d'avoir pu être maladroite lors du tournage. Un happy end donc.