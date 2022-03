Mariés au premier regard : Gros malaise entre Carine et la famille d'Alicia, cette conversation pas diffusée

Lundi 28 mars, M6 a diffusé l'épisode 2 de Mariés au premier regard 2022. Et une séquence a particulièrement ému les téléspectateurs, celui du discours de Carine, la soeur de Bruno, lors de la soirée qui a suivi le mariage. Un sujet sur lequel la jeune femme est revenu.

Bruno a une relation très fusionnelle avec sa petite soeur. Depuis le début de l'expérience, elle l'a soutenu et l'a aidé à faire digérer la nouvelle de sa participation à ses parents. Sans surprise, elle était donc le témoin de l'ingénieur en génie civil de 31 ans. Et une fois les mariés arrivés sur le lieu de la soirée, Carine a tenu à faire un discours pour clamer son amour à son frère et faire comprendre à Alicia et sa belle-famille qu'ils étaient les bienvenus dans leur cercle.

Ses mots ont eu une résonance particulière pour Alicia et ses proches. Rappelons qu'il y a six ans, l'infirmière de 28 ans a été victime d'un accident de voiture au cours duquel elle a perdu sa soeur aînée. En entendant Carine parler, elle n'a donc pu s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Sa maman également a eu bien du mal à contenir ses émotions, elle s'est éclipsée durant le discours tant c'était difficile. Mais à ce moment-là, la soeur de Bruno et ses proches n'avaient pas encore connaissance de l'épreuve traversée par la famille de la mariée.

Un discours difficile pour Alicia et ses proches

"J'avais préparé mon discours au préalable. Je n'étais pas sûre de vouloir le dire. Finalement, j'avais vraiment envie de rassurer mon frère, mais aussi ma belle-famille. Je voulais montrer qu'on est une famille soudée, on a toujours été là les uns pour les autres. On soutient toutes ses décisions et on est présent. C'est le but de mon discours", a tout d'abord confié Carine à Télé Loisirs.

Et, si elle a réaffirmé qu'elle n'était pas au courant du décès de la soeur d'Alicia, la jeune femme a avoué qu'elle avait compris que sa famille et elle avaient vécu quelque chose de fort : "Il y a une conversation que l'on n'a pas vue à l'antenne. Lorsque la famille d'Alicia est arrivée, la mère d'Alicia s'est tournée vers moi et m'a demandé si j'étais la soeur du marié. À ce moment-là, j'ai demandé si la mariée avait une soeur. Et j'ai senti que je ne posais pas la bonne question..."

En apprenant ce qu'il s'est passé, Carine a donc été très gênée et a repensé à son discours. "Lors de l'attente des mariés à la cérémonie, j'ai déjà pu imaginer qu'il y avait quelque chose de difficile dans l'histoire de la famille d'Alicia. Je ne pouvais à aucun moment me douter de ce qu'ils avaient traversé. Lorsque j'apprends leur histoire, forcément je m'en veux. Je me dis que je leur ai fait vivre une émotion un peu trop forte. Oui je m'en suis voulue", a-t-elle poursuivi. Mais comme elle l'a bien dit, elle ne pouvait pas savoir.