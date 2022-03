Bruno (Mariés au premier regard) marié à Alicia : une proche du candidat la met en garde

Mariés au premier regard 2022 était de retour ce lundi 28 mars, sur M6. L'occasion de retrouver Alicia (une infirmière de 28 ans) et Bruno (ingénieur en génie civil de 31 ans), compatibles à 83%. La jeune femme a ému les téléspectateurs avec son histoire personnelle dramatique. Elle a été victime d'un accident de voiture, un incident au cours duquel elle a perdu sa soeur aînée. Elle s'en est sortie mais a été marquée physiquement (25 cicatrices) et mentalement. Elle espérait donc rencontrer un homme qui lui permettrait de reprendre confiance en elle. Et cela semble bien parti.

La semaine passée, Alicia et Bruno se sont unis devant leurs proches après leur coup de coeur à Gibraltar. Il était désormais l'heure pour les jeunes mariés de faire plus ample connaissance sur le trajet de la soirée de mariage, qui se déroulait à Galice (Espagne). La candidate a vite compris que les parents du jeune homme étaient réticents concernant cette expérience. Elle souhaitait donc leur prouver que cela pouvait fonctionner. Elle a également appris que Bruno était très proche de sa soeur Carine (26 ans).

Pendant ce temps, Carine était tendue. "J'ai le coeur lourd parce qu'il faut être sincère, je suis possessive avec lui. Du coup je veux son ressenti, où il en est dans sa tête", a-t-elle admis. Un trait de caractère qu'elle n'a pas caché à Laura, la meilleure amie d'Alicia, de quoi l'inquiéter. Carine a en outre expliqué qu'elle avait peur que les jeunes mariés descendent de leur nuage une fois de retour dans leur quotidien.

Une fois Alicia et Bruno arrivés à la soirée, Carine a fait un magnifique discours qui a mis les larmes aux yeux d'Alicia, mais aussi de sa maman, qui n'ont pu s'empêcher de penser à leur soeur/fille partie trop tôt. Sa mère n'a d'ailleurs pu écouter le discours jusqu'au bout et s'est éclipsée un instant. Une fois leurs émotions retrouvées, Alicia a fait la connaissance de ses beaux-parents qu'elle a vite séduit.

Pendant ce temps, Carine était en larmes. Bruno l'a donc rapidement prise à part pour avoir une petite discussion, un détail qui n'a pas échappé à Alicia qui avait peur de se sentir de trop. La jeune femme a fait part de sa peur de le perdre et de le voir souffrir. Son frère l'a donc bien vite rassurée pour qu'elle laisse aussi un peu de place à sa femme. Malgré tout, Carine a vite prévenu Alicia qu'elle était très possessive, mais qu'elle était pour cette union. "Il est super exigeant, il est super chiant. Il ne faut pas quelqu'un de docile. Et on est taureaux toutes les deux, ça me fait peur par rapport à moi parce que je sais que ça peut être conflictuel", a-t-elle précisé. La belle blonde l'a rassurée en lui expliquant qu'elle s'entendait très bien avec les personnes du même signe astrologique.