Alicia (Mariés au premier regard) dévoile des photos de sa défunte soeur et bel hommage

Elle est l'une des candidates de Mariés au premier regard 2022 (M6) qui a le plus touché les téléspectateurs. Alicia, une infirmière coordinatrice de 28 ans, a connu un drame il y a six ans au cours duquel elle a perdu sa soeur aînée. Pour la première fois, sa communauté a pu découvrir son visage.

Actuellement atteinte de la mononucléose, Alicia est en arrêt de travail. Afin de passer le temps, elle a donc organisé une session de questions/réponses sur Instagram afin que ses abonnés en apprennent un peu plus sur elle. Et l'un d'eux n'a pu s'empêcher de lui demander une photo de sa soeur. L'épouse de Bruno a donc partagé un cliché sur lequel on peut la voir à ses côtés. Toutes deux sont assises sur un rocher qui domine la mer. A l'époque, la candidate de M6 avait les cheveux bruns, comme sa soeur dont elle était si proche.

Un autre internaute a souhaité savoir si, à la suite de sa mort, Alicia avait souhaité lui rendre hommage avec un tatouage. La jeune femme a donc partagé une photo sur laquelle on peut découvrir la lettre "C" écrite en majuscules. A côté, une colombe est représentée. Des révélations qui ont une fois de plus, à coup sûr, ému les personnes qui la suivent.

Rappelons que c'est lors d'un accident de voiture, le soir de Noël, qu'Alicia a perdu sa soeur. Elle, a été transportée en urgence à l'hôpital où elle a été plongée dans le coma. La jeune femme a été touchée à la colonne vertébrale, à la hanche, au bras, aux côtes, au foie et aux intestins. Des blessures qui ont laissé des cicatrices au niveau du dos et de l'abdomen. "J'ai eu huit opérations en trois ans", confiait-elle à Télé Loisirs. Les médecins n'ont pas tout de suite réalisé qu'elle pouvait être paralysée de la jambe à cause de "la sédation du coma". Ce n'est que trois mois après l'accident que le verdict est tombé, un coup dur pour Alicia. Mais elle ne s'est pas laissée abattre et a suivi des séances de rééducation. Aujourd'hui, elle a pleinement l'usage de ses jambes et peut même faire du sport. Une immense victoire.