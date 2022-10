Alicia (Mariés au premier regard) hospitalisée et à bout : sa situation continue de se dégrader, elle s'explique...

La situation ne s'améliore malheureusement pas pour Alicia. Le 17 octobre, la candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) a donné de ses nouvelles sur Instagram. Et elles n'étaient malheureusement pas bonnes comme sa communauté a pu l'entendre.

Le 11 octobre dernier, Alicia a révélé qu'elle était hospitalisée. A cause du traitement pour la Covid-19, elle a eu une pancréatite ainsi qu'une hépatite médicamenteuse. Elle était ainsi sous morphine et a subi une batterie d'examens, dont des prises de sang. Et comme elle l'a dévoilé ce lundi, les résultats étaient mauvais. "Je pensais pouvoir sortir aujourd'hui parce que je me sentais bien. Je mange, je ne suis plus perfusée... Mais je ne sors pas. La raison pour laquelle je ne sors pas, c'est que mon bilan d'hier s'est dégradé alors qu'il est censé s'améliorer. J'ai eu une nouvelle prise de sang et si ça s'est dégradé, je bascule sur le CHU de Nice [elle est actuellement à Cannes, NDLR]. Donc j'espère que ça va s'améliorer, j'ai espoir", a confié la belle blonde de 28 dans dans un premier temps.

En plus d'avoir partagé une photo de son bras rempli de bleus, l'épouse de Bruno a tenté d'expliquer ce qui n'allait pas, sans utiliser des termes médicaux trop compliqués. "Pour résumer, il y a des canaux qui sont anormalement élargis à certains endroits. Ces canaux aident au bon fonctionnement des voies biliaires, hépatiques et pancréatiques. Ca s'est anormalement élargi à cause de mes crises douloureuses qui sont créées par les pancréatites. Mais la pancréatite est créée par un souci qu'on suspecte fortement. Il faut faire des examens", a-t-elle poursuivi.

Peu de temps après, Alicia a reçu les résultats de sa dernière prise de sang. Et il n'y a malheureusement pas eu d'amélioration. "Echo-endoscopie pour la suite, prise de sang demain (comme tous les jours depuis mardi). Je vous avoue que le temps est long. J'ai l'impression d'avoir un peu moins de patience", a-t-elle conclu. Nul doute que dans cette épreuve, elle peut compter sur ses proches pour l'épauler du mieux possible, parmi lesquels Bruno qui ne cache pas son inquiétude pour son épouse.