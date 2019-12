Mariés au premier regard 2020 : Portraits et photos des candidats

A partir du 6 janvier 2020, on vous conseille de ne rien programmer le lundi. Ce jour-là, M6 donnera le coup d'envoi de de Mariés au premier regard 2020. Une édition pleine de nouveautés. Cette année, ce sont quatorze célibataires qui espèrent trouver l'homme ou la femme de leur vie. Mais qui sont-ils ?

Du côté des femmes

- Sarah (32 ans), gestionnaire de paie

La jeune maman a sacrifié sa vie de femme afin que son ancien mari s'épanouisse. Cette situation a fini par ne plus lui correspondre, elle a donc mis un terme à sa relation avec cet homme. Aujourd'hui, Sarah ne veut plus se sentir coupable d'avoir brisé sa famille et cherche un compagnon qui saura la surprendre et l'apaiser.

Delphine (31 ans), agent d'accueil

La jeune femme rêve du prince charmant depuis son plus jeune âge. Son envie de s'engager peut parfois faire peur aux hommes qu'elle rencontre, car elle parle rapidement de mariage et d'avoir des enfants. Elle espère donc faire la connaissance d'un homme qui n'a pas peur de l'engagement.

Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières

De nature exigeante et perfectionniste, elle devra essayer de lâcher un peu prise et ne pas tenter de tout contrôler comme elle en a l'habitude. Ses remises en question pourraient bien offrir quelques rebondissements.

Elodie (28 ans), esthéticienne

La jeune femme a pour exemple ses grands-parents qui ne se disputent jamais. Elle espère reproduire le même schéma et trouver un homme qui souhaite s'engager aussi vite qu'elle.

Solenne (33 ans), thérapeute

La belle blonde n'a pas peur du changement. C'est une grande bosseuse et elle espère que son futur mari le sera tout autant. Elle cherche aussi un homme mature, stable et puissant.

Laura (28 ans), gestionnaire ressources humaines

Cette hyperactive n'aime pas perdre son temps. Depuis le divorce de ses parents, elle a perdu foi en l'amour. Elle espère tout de même rencontrer un homme qui souhaite fonder une famille.

Elodie (27 ans), préparatrice en pharmacie

Cette candidate a besoin d'un homme protecteur sur lequel elle peut compter. Elle ne veut en aucun cas divorcer comme ses parents.

Du côté des hommes

Rudy (36 ans), agent commercial

Ce papa de deux enfants, nés de deux mamans différentes, croque la vie à pleine dents et aime quand ça bouge. La routine lui fait peur, il espère donc trouver une femme qui acceptera sa folie et sa situation familiale.

Sylvain (33 ans), chauffeur

Ce paisible papa de deux enfants aime le calme et souhaite rencontrer une femme qui a le même rythme de vie que lui.

Romain (32 ans), gérant d'une poissonnerie

Papa d'une petite fille de 6 ans, le beau brun d'origine espagnole est très attaché à sa famille. Il souhaite rencontrer une femme qui saura être une bonne compagne, mais aussi une bonne belle-mère pour son enfant.

Adrien (31 ans), conseiller financier

Enjoué et fonceur, il ne s'est pas posé de questions en participant à Mariés au premier regard. Il aime passer du temps avec sa famille ou ses amis et voyager. Il ne lui manque qu'une femme pour être totalement comblé.

Joachim (31 ans), coach sportif

Avant d'être coach sportif, il a été pompier volontaire, puis militaire. Ancien obèse, il est encore très complexé par son physique. Attentionné et romantique, il ne fait jamais les choses à moitié. Il doit juste avoir un peu plus confiance en lui.

Matthieu (42 ans), chef d'entreprise

Sûr de lui, cet acharné de travail aime relever des défis. Épanoui professionnellement, il souhaite l'être tout autant émotionnellement. Il cherche une femme sincère et stable. Il ne faut surtout pas qu'elle soit superficielle comme l'étaient ses anciennes compagnes.

Cyril (27 ans), technicien

La mort de son papa il y a sept ans l'a bouleversé. Il souhaite de tout coeur devenir père à son tour. Il est décrit comme étant homme "calme, posé, réservé et plutôt timide".

Rémi (35 ans), technicien qualité

Il espère trouver la femme idéale rapidement afin de fonder une famille et reproduire le schéma de ses parents, mariés depuis quarante ans. Ce passionné de crossfit aime aussi les moments de détente et souhaite partager toutes ses passions avec sa chère et tendre.

Une grande nouveauté et une première

Pour la première fois, le casting de Mariés au premier regard 2020 a été ouvert aux parents célibataires. La production a bien entendu souhaité préserver les enfants, ils n'apparaîtront donc pas à l'écran. Il y aura tout de même quelques petits clin d'oeil. Autre rebondissement : une jeune femme aura un taux de compatibilité d'environ 78% avec deux hommes. Elle aura donc la responsabilité de choisir avec lequel elle souhaite se marier, sans jamais le voir.