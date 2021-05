Matthieu (Mariés au premier regard 2020) en couple : sa compagne est une bombe

Malgré un taux de 83% de compatibilité, l'aventure était un cauchemar pour Solenne et Matthieu, dans Mariés au premier regard 2020. Pas attirée par son mari, la belle blonde n'avait pas caché sa déception et était fermée comme une huître, malgré les tentatives de communication du chef d'entreprise. Le 17 mai 2021, ce dernier était de retour à la télévision pour faire le bilan de sa vie depuis la fin du tournage.

Son histoire avec Solenne est définitivement derrière lui. Cet échec a fait prendre conscience à Matthieu qu'il souhaitait vivre une relation avec une femme qui le respecte et qui lui permet d'être lui-même. Il espérait rencontrer une personne gentille et bienveillante. Et, bonne nouvelle : il l'a trouvée.

Depuis presque un an, Matthieu file le parfait amour avec une certaine Chanel. "On s'est rencontrés en ligne, parce qu'on était en plein confinement. On a commencé par échanger via les réseaux sociaux. Ce n'était même pas de la drague au début. J'ai juste commenté l'un de ses contenus qui était drôle. Et il m'a juste répondu 'bonne journée'. Puis ça a commencé par un petit message tous les dix jours, puis tous les cinq jours et tous les trois jours", a confié la belle blonde. Ils ont ensuite fini par parler tous les jours et sont devenus de plus en plus complices.

C'est en été que Matthieu et sa compagne se sont rencontrés pour la première fois. Alors qu'il était à la mer, avec des amis, il l'a mise au défi de venir. Deux jours après, Chanel était là. "Coup de foudre. Pas de filtre, pas de plans particuliers. Quand on est bien avec quelqu'un, on est bien avec quelqu'un", a expliqué l'ancien candidat de M6. Et la jeune femme de poursuivre : "On a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de très fort et de très sérieux. (...) Donc dès la semaine d'après, je suis revenue. C'était notre premier week-end en amoureux. C'est là où on a posé les bases. Et on s'est rendus compte qu'on cherchait la même chose. Donc tout ce qui est venu par la suite, c'était très fluide."

On leur souhaite donc de vivre heureux !