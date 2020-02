Solenne (Mariés au premier regard) : "J'ai hésité à épouser Matthieu"

Dans Mariés au premier regard 2020, Solenne et Matthieu sont compatibles à 83%, un joli pourcentage. Pourtant, la thérapeute de 33 ans a montré beaucoup de réserves lors de son mariage. Elle avoue même qu'elle a failli dire non à Matthieu. Elle s'est confiée à Télé Loisirs et TVMag.

Très stressée au moment d'entrer dans la mairie, la jolie blonde n'a pas vraiment exprimé de la joie en découvrant à quoi ressemblait son fiancé. "J'ai été surprise, car, physiquement, ce n'est pas une personne vers qui je serais allée naturellement. Ce n'est pas le style d'homme que j'avais imaginé. J'ai tendance à être attirée par des hommes plus jeunes que moi [Matthieu a presque 10 ans de plus qu'elle, NDLR]. Le premier regard a été dur pour moi, car je n'ai pas eu le coup de coeur. (...) Quand je suis rentrée dans la mairie, il n'y a pas eu d'attirance physique", confie-t-elle à Télé Loisirs. Solenne le sait, la première impression est très importante, elle l'a d'ailleurs étudiée. Elle explique à TVMag : "J'ai étudié la programmation neurolinguistique et on vous apprend qu'au premier contact visuel, votre inconscient analyse la personne qu'il a face à lui et va immédiatement le rapprocher d'une catégorie comme la famille, les amis, les ennemis ou l'inconnu. À ce moment précis, mon inconscient me dit non...

Elle ne cache donc pas avoir "hésité" à dire oui à son mari, lequel a depuis annoncé qu'il se lançait en politique. Elle déclare même : "Normalement, j'aurais pu dire non." Si Solenne a tout de même accepté d'épouser Matthieu, c'est parce qu'elle avait l'espoir que quelque chose en lui l'attirerait : "Je me suis dit : 'Solenne, tes ressentis ne t'ont jamais apporté la bonne personne.' Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'encontre de mes ressentis. Son charisme et son humour pourraient me séduire, j'en étais certaine." A-t-elle eu raison ? Pour le moment, le suspense est total.

En tout cas, ce nouveau numéro de Mariés au premier regard sur M6 a passionné 2,8 millions d'habitués. La part de marché s'élève à 13,7% sur les individus de 4 ans et plus et à 26,7% sur les ménagères de moins de 50 ans. C'est la meilleure audience de l'émission depuis novembre 2016.