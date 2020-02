Matthieu et Solenne (Mariés au premier regard) : Rupture, divorce, explications

Aucune issue n'était possible entre Matthieu et Solenne, dans Mariés au premier regard 2020. Dès sa rencontre avec le chef d'entreprise de 43 ans, la thérapeute de 33 ans a confié qu'elle n'était pas attirée par son mari. Et, tout au long de l'expérience, elle a eu bien du mal à être proche de lui. S'il a été patient, le candidat avait atteint un point de non-retour lors du voyage de noces, qui se déroulait à Chypre.

Une fois de plus, Solenne lui a fait savoir qu'elle n'était pas prête à dormir avec lui. Et lors d'une activité, elle a été très distante. Matthieu a donc voulu mettre les choses au clair avec elle afin de savoir où elle en était. C'est alors que la belle blonde lui a confié qu'elle avait fait un effort en disant oui. Blessé, son époux a passé la nuit de son côté. Et le lendemain, ils se sont retrouvés pour une ultime discussion comme les téléspectateurs ont pu le découvrir dans l'épisode du 24 février.

Après que Solenne s'est excusée pour son comportement blessant, Matthieu lui a expliqué qu'il souhaitait mettre un terme à leur mariage. "Je ne t'ai jamais sentie rentrer dans le truc. C'est ça qui m'a vraiment frustré. J'avais une telle motivation, tu ne te rends pas compte. J'avais tellement envie de te découvrir. (...) J'ai l'impression qu'on n'a rien commencé, rien essayé. Tu n'es pas allée au-delà de tes ressentis. Après, tu ne peux pas te forcer non plus. Tu ne peux pas faire semblant d'être bien alors que tu ne l'étais pas. Mais je t'en ai voulu. Et j'en ai perdu mon humour et ma joie de vivre. On a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Je n'ai pas envie de laisser trop de plumes dans cette aventure. Je pense que je n'ai rien à regretter, je te rends ta liberté", a-t-il confié, tout en posant son alliance. Il a ensuite souhaité à sa désormais ex-femme de trouver l'homme de sa vie.

Matthieu se confie sur son divorce avec Solenne

Interrogé par Télé Loisirs, Matthieu est revenu sur l'échec de cette union. Après avoir rappelé qu'il avait été blessé par certains propos de sa femme, le participant qui s'est lancé dans la politique a expliqué pour quelle raison il avait rendu son alliance : "Elle est arrivée à un point où elle a eu des propos blessants envers moi. J'étais même très mal à l'aise en sa présence. Je ne ressentais pas l'envie de son côté. Elle était extrêmement cassante envers moi. (...) Je ne voulais pas être malheureux, que ça me fasse du mal. Je commençais à être blessé. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. J'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un de bienveillant en face. Effectivement, elle n'avait peut-être pas envie forcément de l'être avec moi. Cette expérience a été dure à vivre personnellement. Je me suis dit que j'allais arrêter. Ce n'est pas normal d'être marié avec quelqu'un et de se sentir mal à l'aise !"

Matthieu a ensuite assuré qu'il n'avait jamais eu des paroles blessantes envers Solenne hors caméra, contrairement à ce qu'avait dit la jeune femme : "Je n'ai jamais rien dit à son encontre, je l'ai protégée et je l'ai couvée jusqu'à la fin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a certains de ses proches m'ont envoyé des tacles sur les réseaux. Je ne dirai jamais rien de méchant sur Solenne. (...) Quand j'ai fait cette expérience, ma vie professionnelle n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en pâtis énormément. Mon seul objectif est de ne pas faire de polémiques inutiles. Elle peut dire ce qu'elle veut, je ne peux rien faire contre ça. J'ai subi pas mal d'inconvénients depuis la diffusion."