Anthony Colette en couple avec sa maquilleuse : "Je suis tombé amoureux, elle, pas du tout au début"

On sait enfin qui est la compagne du séduisant Anthony Colette ! Le danseur de l'émission Danse avec les stars est en couple avec Lucie Lucas dans l'édition 2021 du programme. Dans la vie, il est amoureux et l'a déjà fait savoir. Mais jusqu'ici il n'avait pas révélé grand-chose sur cette mystérieuse relation.

Le beau jeune homme qui est aussi comédien (on a pu le voir nu dans Demain nous appartient) et chanteur a répondu aux questions du magazine Public et il a été enclin aux confidences. Lorsqu'il lui a demandé si sa compagne pouvait mal vivre le fait de le voir danser collé-serré avec une star, Anthony Colette a déclaré : "Dans la danse comme dans la comédie, il y a du contact physique, du rapprochement. Alors oui, à la maison, il peut y avoir des tensions. Il faut mettre l'autre en confiance, lui expliquer. C'est aussi pour ça que je nous préserve beaucoup, que je ne l'affiche pas, pour l'instant en tout cas."

Avec sa chérie, il existe donc, parfois, des frictions. Une première information mais la question que tout le monde se pose et... Qui est-elle ? Anthony Colette a ENFIN répondu ! Ainsi apprend-on que leur rencontre a eu lieu sur le plateau de DALS, ou plutôt, dans les coulisses, il y a deux ans. "C'était ma maquilleuse. Je suis tombé amoureux, et elle, pas du tout au début. Elle se demandait ce que j'avais à la coller, à me faire sans cesse mettre du fond de teint. J'ai parfois dû finir marron sur scènes ! (rires.)" Aujourd'hui, on est bien. Il faut avoir une vie stable hors de la télé ou tu deviens fou", a-t-il expliqué.

Anthony Colette a fait savoir qu'il était en couple en août en postant une photo complice avec sa compagne (son visage est bien sûr caché) et avait déclaré : "Très honnêtement avec mes relations passées, j'évite de m'étaler sur ma vie amoureuse. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui je suis très épanoui !". Questionné ensuite par Nikos Aliagas dans l'émission 50' Inside le 2 octobre sur sa vision de la "femme idéale", il avait lâché, l'air de rien : "La personne qu'il y a actuellement dans ma vie, pour moi, c'est idéal. Donc j'espère que ça va durer." Et pour le moment, cela dure !