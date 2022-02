Capucine Anav fiancée à son beau Victor : son incroyable bague au diamant XXL dévoilée !

C'est désormais officiel ! Capucine Anav et son compagnon Victor sont en route pour le mariage. Après avoir été aperçus à la bijouterie des Galeries Lafayette lundi 7 février 2022 en pleine recherche de leurs alliances, les amoureux partagent la belle nouvelle sur les réseaux sociaux. Et ils ont choisi un jour symbolique, celui de la Saint-Valentin le lundi 14 février 2022 pour cette grande annonce.

Sur une première photo partagée sur Instagram, c'est la main gauche de la jolie brune de 30 ans qui apparait. Et à son annulaire, ses fidèles abonnés découvrent une superbe bague de fiançailles. Il s'agit d'un anneau – certainement en or blanc – serti de diamants avec un gros caillou au milieu. Un bijou qui a sans aucun doute coûté une sacrée somme ! Enfin, sur un deuxième cliché, Capucine Anav s'affiche dans les bras de Victor sur une superbe plage des Maldives, où le charmant blond a vraisemblablement fait sa demande en mariage.

"Et voilà c'est officiel, le prince charmant existe ! Je n'y croyais plus et pourtant je vous l'annonce officiellement : 2023 sera l'année de mon mariage avec l'homme de mes rêves, écrit la comédienne en légende de ces deux images pleines d'amour. J'attendais le jour de la Saint Valentin, la fête des amoureux, pour vous partager cette nouvelle qui a boulversé ma vie. Plus besoin de me cacher, ce n'était pas évident de garder le secret car je partage tout avec vous. Vous allez maintenant partager avec moi l'accomplissement d'un des plus beaux jour de ma vie."