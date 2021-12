Capucine Anav bientôt maman ? Avec Victor, elle est prête à passer le cap !

Depuis sa participation à Secret Story en 2012, la vie de Capucine Anav a bien changé ! La jolie brune de 30 ans a laissé tomber sa carrière dans la télé-réalité pour devenir comédienne. Elle est d'ailleurs au casting de la pièce de théâtre Le Switch, signée Lug Hamet, et a même tourné dans un film il y a quelques mois, pour lequel elle arborait des looks bien différents. Mais au milieu de ce planning très chargé, Capucine Anav trouve le temps de passer du bon temps avec son compagnon Victor, qu'elle fréquente depuis plus d'un an maintenant. Et à ses côtés, l'ex d'Alain-Fabien Delon arrive à se projeter !

C'est ce qu'elle a indiqué en story Instagram ce samedi 18 décembre 2021, lors d'une session question/réponse avec les internautes. En faisant la liste de ses envies pour la nouvelle année, Capucine Anav a confié... vouloir tomber enceinte ! "J'aimerais bien retourner dans un film en 2022 et pourquoi pas faire mes débuts dans une série... Et personnellement, j'aimerais mettre en route un mini-moi", s'est-elle réjouie.

Ce désir de maternité n'est pas tout à fait une surprise pour ceux qui suivent Capucine Anav. La jeune femme en avait déjà parlé au mois de novembre dernier dans les pages d'Ici Paris. "J'ai envie de me marier, de fonder une famille, c'est primordial pour moi. Maintenant, ça passe avant ma carrière ! Si je n'arrive pas à avoir d'enfants, je le regretterai toute ma vie. J'ai envie de construire ma vie de jeune femme", expliquait-elle.

Avec Victor, Capucine Anav semble donc être sûre de vouloir entamer la plus folle des aventures en ayant un enfant, bien que pour l'heure, il est encore difficile d'en savoir plus ce mystérieux petit ami. Victor n'a en effet toujours pas fait d'apparition officielle avec sa compagne. Il l'a tout de même accompagnée à un événement au mois d'octobre dernier, mais ils n'avaient cependant pas posé à deux devant les photographes (voir notre diaporama).

On sait par ailleurs qu'il a un rythme de vie tout aussi effréné que Capucine Anav puisqu'aux dernières nouvelles, il est conseiller en gestion de patrimoine chez Predictis, présenté comme le "premier courtier assurance vie/épargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite, la prévoyance et les investissements immobiliers au service des particuliers et professionnels".