Capucine Anav en couple avec Victor et bientôt maman ? "C'est primordial pour moi"

Si Capucine Anav est désormais connue pour ses talents de comédienne, son passage dans Secret Story en 2012 continue de lui coller à la peau. Interviewée par le magazine Ici Paris paru ce 17 novembre, la jolie brune de 30 ans, qui joue en ce moment dans Le Switch au Théâtre Edgar à Paris, a confié à nos confrères : "Je viens de la télé-réalité, ce qui est très mal vu en France. Donc je redouble d'efforts car je me dis que je serai jugée plus durement que les autres". L'ex-compagne de Louis Sarkozy et d'Alain-Fabien Delon, qui a toujours rêvé de devenir actrice et de passer à la télévision, peut se targuer d'avoir réalisé ses projets les plus fous. Néanmoins, une chose manque au bonheur de la jeune femme : une famille rien qu'à elle !

"J'ai envie de me marier, de fonder une famille, c'est primordial pour moi. Maintenant, ça passe avant ma carrière ! Si je n'arrive pas à avoir d'enfants, je le regretterai toute ma vie. J'ai envie de construire ma vie de jeune femme", a-t-elle déclaré, apparemment prête à tout pour devenir mère. Un souhait qu'elle n'a cessé de rappeler, que ce soit à ses abonnés sur Instagram ou dans son livre, Authentique (Hugo Doc) paru en 2018.

L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui a vécu de courtes idylles avec Kev Adams et Rayane Bensetti semble avoir trouvé le grand amour dans les bras de son nouveau chéri, le mystérieux Victor. Si le jeune homme n'a toujours pas fait d'apparitions officielles avec sa compagne, cette dernière a donné quelques informations sur sa personne et ce qu'il fait dans la vie. "Il travaille dans la finance, en gestion du patrimoine. Tout se passe bien", a affirmé Capucine Anav à Ici Paris. La jeune femme aurait-elle trouvé le futur père de ses enfants ?