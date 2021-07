Capucine Anav amoureuse : confidences sur son mystérieux chéri Victor...

Capucine Anav, connue pour avoir participé à Secret Story en 2013, est aujourd'hui comédienne et chroniqueuse télé. Celle qui multiplie les projets au théâtre et sur petit écran est également une femme comblée en amour. Après ses ruptures successives avec Louis Sarkozy et Alain-Fabien Delon, le fils du célèbre acteur, Capucine Anav a refait sa vie aux bras de Victor, un jeune homme dont on sait peu de choses, à l'heure actuelle...

Sur Instagram, la jeune femme de 30 ans s'est amusée à jouer aux questions-réponses avec sa communauté.

En story, elle s'est épanchée sur sa nouvelle relation amoureuse et a répondu aux interrogations de ses abonnés avec plaisir. "Il faut savoir que la solitude est une vraie angoisse. A partir du moment où je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'aime la personne profondément et j'ai besoin d'être avec la personne tout le temps ! Le pauvre !"

La jolie brune a également évoqué une de ses anciennes histoires d'amour. "J'ai déjà été confrontée à un pervers narcissique", confiait-elle alors que la question portait sur le fait "d'aimer son harceleur". "C'est un sujet qui me tient extrêmement à coeur."

Les internautes ont aussi demandé à Capucine Anav si elle souhaitait déménager à l'étranger, lui donnant le choix entre Los Angeles, Miami ou Dubaï, ville très prisée des candidats de télé-réalité. "Aucun des trois ! Arrêtez avec Dubaï, ça ne me fait pas du tout rêver ! Je suis très bien en France pour le moment", a conclu la comédienne. Enfin, elle a terminé l'échange en avouant son envie de maternité : "J'adore les enfants ! Depuis toute petite, mon rêve c'est d'avoir des enfants et de me marier !" Une manière de faire passer le message indirectement à son chéri ?