Capucine Anav transformée pour un tournage : elle dévoile de premières photos des coulisses

Capucine Anav est toujours là où on l'attend le moins. D'abord révélée dans Secret Story et d'autres émissions de télé-réalité, la jolie brunette de 30 ans a par la suite opéré un virage à 180° dans sa carrière. En effet, l'ex de Alain-Fabien Delon a tiré un trait sur la télévision et a pour ambition d'être une comédienne accomplie. Elle a déjà fait ses preuves au théâtre dans La fève du samedi soir d'Éric Delcourt et Un week-end tranquille d'Alil Vardar mais c'est au cinéma qu'elle souhaite aujourd'hui s'illustrer. Capucine Anav se donne ainsi toutes ses chances et est actuellement en plein tournage.

En effet, elle est au casting du film The Cleaners, un opus indépendant réalisé par Feature Film Productions. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur le projet mais à en croire les photos et vidéos postées par Capucine Anav sur Instagram, cela a tout l'air d'être un film d'horreur. Pour son rôle, la jeune femme a dû accepter de se métamorphoser physiquement. En effet, comme elle l'a révélé en images, elle multiplie les looks grâce à des perruques. Brune, rousse, blonde... Capucine Anav n'a plus rien à voir avec celle que l'on connaît (voir diapo). "Une actrice pour plusieurs personnages", a-t-elle commenté sur une photo sans préciser sa pensée.



Il faudra donc se montrer patient pour connaître le résultat final de se tournage. Mais les internautes peuvent être certains que Capucine Anav partagera avec eux d'autres instants capturés en coulisses.

Il n'y a pas que professionnellement que tout roule pour Capucine Anav. Côté coeur, elle est tout aussi épanouie. Depuis un petit moment maintenant, elle fréquente un certain Victor dont elle est folle amoureuse. Contrairement à ses précédentes relations, Capucine n'a en revanche pas l'intention d'exposer son couple. Le visage de Victor n'a d'ailleurs toujours pas été révélé.