Capucine Anav et Alain-Fabien Delon séparés : ce qui les a conduits à la rupture

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon, c'est fini. Après trois ans d'amour, l'animatrice de 29 ans a rompu avec le fils du célèbre Alain Delon. Auprès de nos confrères du magazine Gala, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) livre les raisons de cette rupture surprise.

"Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés, raconte-t-elle. On s'est séparé parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie." Une rupture inattendue, surtout que le 18 mars, Capucine Anav avait adressé un tendre message à son amoureux pour son anniversaire. Entre-temps, le confinement est arrivé... et a joué un rôle non négligeable dans cette séparation.

"Sans cette période, peut-être que j'aurais vécu encore les yeux fermés avec Alain-Fabien et que je me serais laissé porter. J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon, où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même, confie-t-elle. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. J'en suis ressortie grandie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter." Et de poursuivre : "J'ai trop de choses à vivre, à faire. J'ai envie de montrer que je suis une femme pleine d'ambition, pétillante, heureuse, indépendante qui n'a besoin de personne pour avancer dans sa vie professionnelle."

En ces mots, Capucine Anav clôt un chapitre de sa vie, celui passé avec Alain-Fabien Delon. Mais de ces trois dernières années en couple avec le comédien, elle n'en garde que du bon. "C'est quelqu'un que je respecte énormément. Avec qui j'ai vécu trois années incroyables. (...) Ça ne s'oublie pas. Je ne veux garder que le positif de notre relation, je n'ai pas envie d'être en guerre avec les hommes que j'ai aimés", conclut-elle.

De son côté, Alain-Fabien Delon ne s'est pas exprimé sur sa rupture avec Capucine Anav et aucune information sur sa situation amoureuse actuelle n'a fuité. Rappelons que la jeune femme qui profite du soleil de la Côte d'Azur lors de vacances entre filles avec la danseuse de Danse avec les stars (TF1) Katrina Patchett et Fiona Cabaye, l'ex-femme du footballeur Yohan Cabaye, aurait déjà retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux millionnaire.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques ce jeudi 30 juillet 2020.