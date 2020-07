Capucine Anav : Rupture avec Alain-Fabien Delon et nouveau compagnon très riche

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon, c'est bel et bien terminé. La jolie brunette de 29 ans a de son côté retrouvé l'amour. Dans les pages du magazine Public, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) apparaît très proche et complice d'un charmant jeune homme.

C'est au bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris, que le tout jeune couple a été aperçu. Sur les photos publiées dans le magazine, Capucine Anav et son nouvel amoureux se baladent bras dessus bras dessous... allant même jusqu'à s'embrasser. Un tendre baiser qui ne laisse plus de doute sur la nature de cette relation. D'après les informations de nos confrères, l'heureux élu se prénomme Victor, il travaille dans la finance, il est originaire de la région lyonnaise, mais vit à Paris comme sa belle et c'est un très beau parti ! En effet, Public assure que Victor est millionnaire ! Le jeune homme profite de voyages aux quatre coins du monde, il s'est semble-t-il offert une virée en hélico avec Bob Sinclar à Saint-Tropez et a été invité à des mariages "super guindés".

Victor a fait des études d'économie et il est diplômé de l'école de commerce et de management IDRAC Business School. Aujourd'hui, il est conseiller en gestion du patrimoine chez Predictis, un courtier français spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne service des particuliers et professionnels. Sur son compte Instagram, qui est privé, le jeune homme se présente également comme "propriétaire d'entreprise". Capucine Anav semble avoir tiré le gros lot !

Si elle n'a pas annoncé sa rupture avec Alain-Fabien Delon, le doute jusqu'ici était permis. En effet, la belle a célébré son 29e anniversaire le 22 avril dernier, durant le confinement. Pas un mot du fils cadet d'Alain Delon sur les réseaux sociaux... Tandis qu'elle avait adressé un joli message à son amoureux de l'époque pour ses 26 ans le 18 mars. Leur dernière apparition à deux date de février 2020 lors de la cérémonie des Césars. À l'époque, rien ne laisser présager une séparation. Finalement, le confinement a peut-être eu raison de leur histoire d'amour...

Retrouvez l'article complet dans le magazine Public, dans les kiosque ce vendredi 10 juillet 2020.