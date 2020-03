Alain-Fabien Delon a 26 ans : Capucine Anav lui adresse un tendre message

Le monde a beau rouler au ralenti ces derniers temps en raison du coronavirus, le temps continue de passer. Et ce mercredi 18 mars 2020 marque un grand jour pour Alain-Fabien Delon. Et pour cause, le fils de l'illustre acteur Alain Delon souffle ses 26 bougies. Si le contexte reste particulier et peu favorable à la célébration, le jeune homme peut toutefois compter sur sa chérie Capucine Anav pour lui apporter tout l'amour dont il a besoin.

Ainsi, la jolie brune s'est emparée de son téléphone pour partager une tendre photo de leur couple sur son compte Instagram. "Bon anniversaire mon confident. Fière de qui tu es", a-t-elle inscrit amoureusement en légende d'une photo d'eux deux. Capucine Anav et Alain-Fabien Delon y apparaissent très complices, confortablement installés sur une petite moto. De quoi faire taire les mauvaises langues à propos d'une supposée rupture.



Il faut dire que, confinement oblige, les tourtereaux n'ont plus le loisir d'exhiber leur amour sur tapis rouge. Leur dernière sortie officielle date de la cérémonie des César le 28 février. Une soirée qui avait été toutefois marquée par la polémique autour de Roman Polanski et de son sacre en tant que meilleur réalisateur. Mais qu'à cela ne tienne, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste et le beau brun s'aiment comme au premier jour. Ce que confirmait la principale intéressée sur le plateau de Cyril Hanouna justement le 30 janvier dernier. "Tout va très bien !", assurait-elle confiant au passage que son compagnon était "très très gentil" et "adorable" avec elle.