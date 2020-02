Capucine Anav tout sourire avec Alain-Fabien Delon aux César

Alors que les premiers instants avant le tapis rouge de la 45e cérémonie des César annonçaient de possibles débordements, la situation a finalement été maîtrisée ; des manifestants s'en prenaient aux nominations de Roman Polanski. Les stars ont pu défiler tranquillement sur le red carpet et, surprise, on a vu débarquer Capucine Anav et son chéri Alain-Fabien Delon.

Sur son compte Instagram suivi par 1,3 million d'abonnés, l'ancienne vedette de télé-réalité, devenue elle-même apprentie comédienne, avait révélé dans sa story qu'elle se préparait pour assister aux César. Elle a donc pris la pose avec sourire et décontraction, vêtue d'une robe beige à motifs argentés. A son bras, on pouvait voir son amoureux, lui aussi comédien, Alain-Fabien Delon. Vêtu d'un costume trois pièces, le fils d'Alain Delon, qui a tourné dans Une jeunesse dorée, était très élégant. Une soirée détente pour le jeune couple qui pourra peut-être moins souvent assister à des événements similaires dans les années à venir puisqu'il souhaite avoir des enfants...

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon ont pu croiser un autre couple, celui formé par Vincent Cassel et sa chérie, le mannequin Tina Kunakey. On a aussi vu passer Josiane Balasko, Doria Tillier, Fanny Ardant, Vincent Cerutti et sa compagne Hapsatou Sy ou encore Marisa Berenson, Frédérique Bel, Leïla Slimani...