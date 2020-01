Capucine Anav, Alain-Fabien Delon "un amour" : elle confirme et en dit plus

Jeudi 30 janvier 2020, Capucine Anav était de retour sur le plateau de Touche pas à mon poste, mais en tant qu'invitée. La jeune femme de 28 ans, qui a été chroniqueuse de 2016 à 2017, était venue assurer la promotion de la pièce Un week-end tranquille, qui se joue actuellement à la Grande Comédie et qui sera diffusée le 1er février sur C8. Et elle n'a pas échappé à une petite question sur son couple avec Alain-Fabien Delon.

En novembre dernier, nos confrères de Public laissaient entendre que leur idylle battait de l'aile. "Depuis quelque temps, ce n'est pas la joie, elle a perdu son enthousiasme... Elle n'est plus comme avant, quelque chose a changé, il n'est plus présent pour elle, elle se sent abandonnée", confiait une source au magazine. Mais il n'en serait rien si l'on en croit les déclarations de Capucine Anav, dans TPMP.

Le présentateur Cyril Hanouna lui a demandé comment se portait son couple. Et Capucine Anav a assuré qu'ils étaient toujours amoureux : "Ah je suis toujours amoureuse, tout va très bien ! Il est très gentil." Son ancien patron a confirmé que c'était un "amour" après avoir admis auprès des téléspectateurs qu'il avait déjà croisé le fils d'Alain Delon au restaurant. Tout va donc très bien pour l'ancienne candidate de Secret Story, professionnellement et côté privé.