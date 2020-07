Katrina Patchett et Capucine Anav : Vacances caliente avec une ex-wag

Cette année 2020 a été particulièrement difficile pour les Français. Après deux mois de confinement, puis un déconfinement prudent, l'heure est enfin aux vacances ! L'animatrice Capucine Anav, la danseuse de Danse avec les stars (TF1) Katrina Patchett et Fiona Cabaye, l'ex-femme du footballeur Yoann Cabaye, se sont retrouvées pour un été de folie dans le Sud de la France.

Après ces dernières semaines compliquées, les grandes amies sont heureuses de célébrer leurs retrouvailles sous un ciel bleu azur, le soleil au rendez-vous. Elles ont ainsi quitté Paris le temps de passer quelques jours en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles s'éclatent ! Comme en témoignent les stories partagées sur les comptes Instagram respectifs de Capucine Anav, Katrina Patchett et Fiona Cabaye, elles jonglent entre repos, fête et rires.

En route pour la plage, le groupe de copines, accompagnées de quelques autres amies, elles ont improvisé un karaoké dans la voiture. Capucine Anav chantait alors à tue-tête le tube Les Planètes de M Pokora devant une Katrina Patchett amusée. La journée s'est poursuivie à Ramatuelle, plus précisément sur la célèbre plage de Pampelonne. Elles se sont installées au Verde Beach, un restaurant plage à l'ambiance familiale et festive. D'ailleurs, en attendant leurs plats, nos starlettes ne sont pas restées les bras croisés ! Katrina Patchett et Capucine Anav se sont déhanchées comme jamais. "On ne s'arrête pas de danser partout", a même lancé l'amoureuse de Valentin D'Hoore, mannequin révélé dans Koh-Lanta en 2010. Rien de mieux pour la digestion qu'une balade en mer. C'est donc à bord d'un yacht que Capucine Anav, Katrina Patchett, Fiona Cabaye et leurs amies ont pris le soleil.

Ces vacances entre filles tombent à point nommé pour Capucine Anav. Pour rappel, la jeune comédienne de 29 ans a récemment rompu avec Alain-Fabien Delon... mais elle a déjà retrouvé l'amour ! L'heureux élu se prénomme Victor, travaille dans la finance et il est millionnaire. Début juillet 2020, le couple était apparu très proche et complice lors d'une balade en amoureux au bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris.