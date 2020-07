Capucine Anav attirée par les "fils de" ? "Pour moi, ils sont comme les autres"

Capucine Anav a confirmé sa rupture avec Alain-Fabien Delon dans les colonnes du magazine Gala, révélant les raisons de cette séparation. Au cours de cette interview, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) devenue comédienne saisit l'occasion pour répondre aux critiques sur ses relations. Soupçonnée de n'être attirée que par les "fils de", l'ex-compagne de Louis Sarkozy réplique.

"C'est la vie qui m'a mis sur le chemin de ceux que vous appelez les fils de, lance-t-elle. Pour moi, ce sont des jeunes hommes comme les autres. J'ai vécu de belles histoires avec Louis et Alain-Fabien, sans me soucier de leur famille. Il n'y a eu aucun calcul, ni malice de ma part. Ça s'est fait naturellement." D'ailleurs, Capucine Anav ne comprend pas cette étiquette qui lui colle à la peau : "Je ne vois pas pourquoi je devrais être cataloguée. Si certains veulent s'amuser à me stigmatiser ainsi, c'est dommage, mais je ne peux rien y faire."

Si elle ne s'est pas attardée sur son ex-beau-père Nicolas Sarkozy, Capucine Anav a accepté d'évoquer Alain Delon, le père d'Alain-Fabien Delon. "J'ai conscience que c'est un privilège [de l'avoir côtoyé, NDLR]. Il a une carrière incroyable", lâche-t-elle. Et de nuancer : "Mais moi, j'ai rencontré surtout le père de mon compagnon et non Alain Delon, la star. Et je crois avoir su faire la part des choses, mais je n'en dirai pas plus."

Ce n'est pas la première fois que Capucine Anav répond aux attaques sur le sujet. En décembre 2018 déjà, lors d'une interview VNR pour Purepeople.com, la jeune femme de 29 ans avait répondu. "Je ne suis pas réduite qu'à ça, je ne contrôle pas", avait-elle déclaré.

Aujourd'hui, elle est en couple avec un certain Victor, dont le père n'est a priori pas quelqu'un de connu. Toutefois, il reste comme ses prédécesseurs un très beau parti. Le jeune homme, que Capucine Anav souhaite préserver des feux des projecteurs, travaille dans la finance... et il est surtout millionnaire ! "Je suis très heureuse, très épanouie, mais je veux protéger notre relation au maximum", a-t-elle précisé auprès de Gala.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, dans les kiosques ce jeudi 30 juillet 2020.