Capucine Anav gênée par le cadeau hors de prix de son chéri Victor : "C'est indécent..."

C'est une Capucine Anav comblée et surtout très gâtée qui partage un peu de son quotidien sur Snapchat. Mercredi 16 juin 2021, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 6 en 2012 révèle avoir reçu un cadeau luxueux et très coûteux de la part de son amoureux Victor. Elle en rêvait depuis des années, son compagnon l'a fait. Capucine Anav est désormais l'heureuse propriétaire d'un superbe sac Hermès !

Sur le réseau social de partage de photos et vidéos éphémères, la jeune actrice de 30 ans filme l'homme qui partage sa vie, un certain Victor présenté par nos confrères de Public en juillet 2020 comme un millionnaire travaillant dans la finance, en costume, un sac en carton orange de la marque Hermès à la main. "C'est quoi ?", lui demande-t-elle. "Ah non, ce n'est pas pour toi !", lâche Victor. Loin d'être dupe, la belle Capucine Anav a bien compris que se cachait un joli présent pour elle dans ce sac. "C'est mon cadeau ! Il est gentil, merci mon homme !", se réjouit-elle.

Capucine Anav gâtée et gênée : "Je n'aime pas trop montrer..."

Et de dévoiler un très beau sac Hermès, modèle Kelly en cuir noir. Un accessoire de luxe dont le prix peut aller de 7400 euros pour les modèles les plus basiques à plus de 350 000 euros pour un sac très rare en crocodile. "C'est un sac que je voulais depuis super longtemps. J'ai le meilleur des hommes, pas parce qu'il me fait des cadeaux mais en globalité", déclare l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8). "Il est trop mignon, poursuit-elle à propos de son chéri Victor. J'ai entreouvert le sac pour vous montrer, mais je n'ai pas le droit de l'ouvrir tout de suite, il a dit que je devais attendre un petit peu, je ne sais pas pourquoi. J'ai hâte de savoir pour quelle occasion."

Si Capucine Anav s'est décidée à partager sa joie face à ce superbe cadeau hors de prix, c'est une exception ! "Je n'aime pas trop montrer ce que j'ai, je me suis déjà exprimée plein de fois à ce sujet. Montrer ce que je m'achète, je trouve que c'est un peu indécent, et ça ne se fait pas vis-à-vis de vous, estime-t-elle en story face à ses followers. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne gagne pas tous le même argent. Montrer ce qu'on a, c'est aussi un peu essayer de foutre les boules aux gens. Ce n'est pas du tout dans mon éducation."

Un joli cadeau que la brunette a hâte de pouvoir ouvrir. Mais elle doit attendre... Rappelons que son anniversaire a été célébré le 22 avril dernier. Alors, à quelle occasion pourra-t-elle déballer ce sac Hermès ? Affaire à suivre.