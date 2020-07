Capucine Anav en couple avec Victor : "Je veux protéger notre relation"

À peine séparée, déjà recasée ! Capucine Anav n'a pas perdu de temps. Le 10 juillet, alors que nos confrères du magazine Public révélaient sa rupture avec Alain-Fabien Delon, on apprenait également que la jeune femme de 29 ans n'était déjà plus un coeur à prendre. Une information qu'elle confirme auprès de nos confrères du magazine Gala.

Les trois derniers avec Alain-Fabien Delon, les précédents avec Louis Sarkozy... Capucine Anav n'a pas passé d'été en célibataire depuis un moment. Et ce ne sera pas pour cette année ! "J'ai quelqu'un dans ma vie, avoue-t-elle. Je suis très heureuse, très épanouie, mais je veux protéger notre relation au maximum." Pas question de prendre la pose en amoureux sur tapis rouge, cette fois-ci. Du moins pour l'instant. "Mon copain n'a pas l'habitude d'être exposé et ça me va très bien, confie-t-elle. J'ai appris de mes expériences passées et ma philosophie, c'est désormais : 'Vivons heureux, vivons cachés.'"

Si Capucine Anav n'a pas fourni plus d'informations sur cette nouvelle idylle, nos confrères de Public avaient présenté l'heureux élu de son coeur. Le jeune homme s'appelle Victor, travaille dans la finance, est originaire de la région lyonnaise, mais vit à Paris – comme sa belle, l'a-t-elle d'ailleurs peut-être rencontré lorsqu'elle s'est ressourcée à Lyon près de sa famille durant le confinement ? – et, fait non négligeable, il est millionnaire. Son compte Instagram est privé, mais nos confrères en avaient dit plus sur son train de vie entre voyages à travers le monde, mariages chics et tour en hélicoptère au-dessus de Saint-Tropez avec le DJ star Bob Sinclar.

Une annonce de couple faite en photo dans le magazine people. Capucine Anav et son tendre Victor se baladaient au bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris, et se montraient complices. Une complicité confirmée lorsqu'ils ont échangé un doux baiser, immortalisé par les paparazzi.

Alors que cette belle histoire rend la comédienne plus qu'heureuse, elle a choisi de couper un peu cet été et de profiter de vacances entre filles. "Je vais partir loin de Paris. J'ai besoin de me ressourcer, lance-t-elle à Gala. De retrouver des copines, de prendre l'air, de m'amuser, de profiter à fond de mes vacances pour revenir encore plus forte à la rentrée." C'est donc dans le Sud de la France qu'elle se prélasse avec Katrina Patchett, danseuse de Danse avec les stars (TF1), et leur amie Fiona Cabaye, ex-femme du footballeur Yohan Cabaye. Les retrouvailles avec Victor n'en seront que plus intenses !

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques ce jeudi 30 juillet 2020.