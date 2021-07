Capucine Anav et Kev Adams en couple : les raisons de leur séparation

En 2016, Capucine Anav révélait pour la première fois avoir vécu une histoire d'amour avec Kev Adams. Une relation amoureuse pour la jolie brune qui semblait plus de l'ordre d'une aventure éphémère pour l'acteur de 30 ans. Interviewée sur le plateau de TPMP, l'ancienne candidate de télé-réalité n'avait pas désiré révéler d'emblée l'identité de Kev Adams et avait simplement confié être sortie avec un acteur qui lui avais mis un "gros rateau". Sans en dire plus sur son identité, elle confiait : "Je croyais que j'étais en couple avec cette personne et il s'avérait que pas du tout. Un jour, je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui et il m'a dit 'en fait, tu n'es pas ma meuf'."

Quelques jours plus tard, Capucine Anav avait été questionnée par tous les chroniqueurs de TPMP curieux de savoir enfin qui était ce mystérieux jeune homme. "Par respect pour la personne, je ne peux pas l'afficher ! Il ne veut pas que ça se sache !" Kev Adams avait d'ailleurs menacé Capucine Anav si elle venait à révéler leur histoire passée sur le plateau. La jeune femme avait ainsi confié avoir reçu un SMS de l'acteur lui disant : "Si tu le dis, je te défonce."

Malheureusement pour Kev Adams, son histoire avec l'ex-star de télé-réalité a finalement été révélée au grand jour le 30 septembre 2016 sur le plateau de TPMP. Invité avec Gad Elmaleh pour la promotion de leur spectacle commun Kev & Gad, Tout est possible, leur relation avait été déballée par Matthieu Delormeau.

"Capucine a reconnu avoir vécu une très belle histoire de trois ou quatre mois avec Kev Adams. Elle avait beaucoup de sentiments. Malheureusement, il a fini par vaquer vers de nouvelles aventures. (...) Ce qui est très mignon, c'est qu'un jour Capucine est venue dans la loge du Mag (NRJ12) et m'a dit que c'était fini, qu'il lui manquait et qu'elle regrettait." Gêné, Kev Adams avait ensuite finalement confirmé son histoire avec Capucine Anav et avait expliqué qu'elle datait d'"il y a quatre ans" et qu'elle avait duré "trois ou quatre mois".

À l'époque, Kev Adams avait par la suite dragué la chanteuse Joyce Jonathan, et lui avait envoyé de nombreux textos où il se comparait à un poisson clown. Une méthode qui avait fini par payer !