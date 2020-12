Kev Adams gêné : sa relation avec une chanteuse dévoilée, comment il l'a "pécho"

"Je vais te laisser vivre ce moment de solitude seul, mais entouré de gens", avait pourtant prévenu Gad Elmaleh. Invité de l'émission La grosse charriade (C8), l'humoriste a balancé un dossier en or sur son confrèreKev Adams : sa brève idylle avec Joyce Jonathan ! Quoi de mieux pour raconter cette histoire que la principale intéressée, qui lui a laissé un message. "À l'époque où tu étais un poisson clown et moi une petite sirène, on se retrouvait dans des eaux souterraines. Voilà c'était ta manière de me draguer par textos et c'était toute une métaphore et c'était très drôle ! Personne ne sait à quel point tu es très romantique. Je voulais partager ça ce soir", a-t-elle expliqué dans une vidéo enregistrée.

"Je trouve que cette émission va beaucoup trop loin ! On rentre dans des doss très privés. Je remercie Joyce (...) Oui j'ai dragué cette fille par texto pendant un moment. À l'époque elle était une jeune fille, aujourd'hui elle est une femme. J'ai dragué cette fille avec beaucoup de respect pendant longtemps. Je faisais genre que c'était une sirène parce qu'elle chante, et moi un poisson clown. Ça a duré comme ça pas mal de temps. Mais il se trouve qu'il ne s'est rien passé pendant un moment et qu'on s'est retrouvés quelques années après... et que le poisson clown a pécho la petite sirène !", a révélé Kev Adams, au début un peu réticent à évoquer sa vie privée. On n'en saura pas plus sur l'évolution de leur relation, si ce n'est qu'ils sont très amis désormais.

Joyce Jonathan s'ajoute donc à la liste des conquêtes de Kev Adams (29 ans). Par le passé, l'humoriste a vécu une relation très médiatisée avec Iris Mittenaere, en 2017. Avant cela il a été le compagnon de Capucine Anav, en 2014.

Joyce Jonathan est devenue maman pour la première fois le 2 novembre 2020, d'une petite fille prénommée Ghjulia. Un nom inspiré des origines corses du papa, dont l'identité est toujours gardée secrète.