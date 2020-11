Joyce Jonathan maman : tendre photo de l'allaitement de sa fille

Sur Instagram, Joyce Jonathan a également annoncé que sa petite fille avait rencontré son cousin, "de 7 semaines son aîné". Elle a partagé plusieurs images de cette si jolie rencontre.

Joyce Jonathan a annoncé publiquement la naissance de son premier enfant le samedi 7 novembre. L'occasion pour la jeune maman de dévoiler le prénom tout particulier de sa petite "crevette", comme elle l'appelle. "De retour à la maison. Notre Ghjulia est née le 2 novembre 2020, une semaine après son terme, et un jour avant mon anniversaire. C'est évidemment le plus beau cadeau du monde. Merci d'ailleurs pour tous vos voeux. Ghjulia prononcé Giùlia, écrit à la corse, comme les origines de son papa", avait fièrement annoncé l'artiste, qui a fêté ses 31 ans le 3 novembre dernier.

Déjà gaga de sa petite Ghjulia, celle qui n'a pas révélé l'identité de son compagnon lui avait dédié de si jolis mots pour sa naissance.

"J'aime son odeur de petit biscuit

J'aime ses petits yeux qui s'entrouvrent et découvrent le monde,

J'aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance

Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman", avait joliment écrit Joyce Jonathan.