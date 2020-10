Joyce Jonathan enceinte : accouchement imminent, l'impatience grandit

A ce rythme, c'est au pied du sapin de Noël que va atterrir le premier enfant de Joyce Jonathan ; la jeune femme a d'ailleurs déjà une super tenue de Mère Noël. Dans la story de son compte Instagram suivi par 129 000 fans, la populaire chanteuse a partagé deux photos pour évoquer sa future vie de maman. Et la star semble un peu pressée que bébé pointe son nez.

Dévoilant deux accessoires de chez Babybjorn, Joyce Jonathan a fait le point sur sa grossesse. En légende d'un transat, elle a d'abord écrit : "Non je n'ai toujours pas accouché." Puis, l'interprète des tubes Les filles d'aujourd'hui et Ça ira de poster une autre photo. "Lit parapluie reçu. J'ai découvert cet objet il y a peu. C'est un lit d'appoint top pour voyager, Inchallah si elle naît et si on peut revoyager un jour", a-t-elle écrit. Une référence au reconfinement annoncé récemment pour au minimum quatre semaines. La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de coronavirus, rend les voyages à l'étranger très compliqués. Mais nul doute que la chanteuse, très populaire en Chine, n'hésitera pas à faire découvrir le monde à sa petite fille quand elle le pourra. Il faudrait déjà qu'elle daigne pointer le bout de son nez !

Joyce Jonathan avait annoncé sa grossesse en chanson en juin 2020. "Est-ce qu'elle aura les yeux verts, ceux que porte si bien son père ? Est-ce qu'elle aimera la musique, est-ce qu'elle sera scientifique ?", déclarait-elle alors en musique, se gardant bien de dévoiler l'identité du papa. Auparavant, la jeune femme avait été en couple pendant quelques années avec Thomas Hollande.