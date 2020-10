Joyce Jonathan très enceinte : gros baby bump visible en tenue de mère Noel

Joyce Jonathan est très enceinte ! La chanteuse est de retour sur Instagram, où elle a publié trois nouvelles photos de son ventre désormais très arrondi. Profitant d'une soirée pyjama chez des copines, elle a enfilé un bonnet de père Noël, qui rappelait le rouge pétant de sa tunique. Une bien belle tenue festive qui laissait entrevoir son baby bump imposant.

De nombreuses personnalités ont tenu à féliciter Joyce Jonathan dans les commentaires, notamment Ibrahim Maalouf, Ycare, Frédérique Bel ou encore Lola Dubini. Pour l'heure, la future maman a tenu à garder secrète l'identité du papa. "Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me paraît naturel de vous faire cette révélation. J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire.(...) J'attends une petite fille", déclarait-elle en chanson, tout en révélant le sexe de son futur bébé.