Joyce Jonathan enceinte : jolie photo de son gros baby bump

En juin dernier, la populaire chanteuse Joyce Jonathan révélait sa grossesse. Depuis, elle poste de temps à autre des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux pour partager ce bonheur avec ses fans. Sur Instagram, lundi 31 août 2020, la future maman a dévoilé son baby bump.

La chanteuse a pris part à un shooting de maternité et a posé devant l'objectif du photographe professionnel François Berthier (collaborateur notamment du magazine Paris Match). Résultat : on la découvre sur une photo en noir et blanc, juste en culotte, ses mains cachant sa poitrine et son gros ventre de femme enceinte à l'air libre. "J'ai mangé trop de couscous ! Précieux souvenir par le très talentueux @francoisberthier", a commenté en légende l'interprète des tubes Ça ira, Les Filles d'aujourd'hui ou encore Je ne sais pas. Un cliché qui a ravi ses fans qui ont massivement "liké" et commenté la publication. Dans la story de son compte, la jeune femme a aussi dévoilé qu'elle se préparait activement à la venue de bébé et a ainsi reçu un adorable mobile pour le berceau.

En juin, Joyce Jonathan dévoilait donc sa grossesse à ses fans : "Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me paraît naturel de vous faire cette révélation. J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire.(...) J'attends une petite fille." En revanche, la chanteuse et récente candidate de l'émission Mask Singer sur TF1 garde pour elle l'identité du papa...