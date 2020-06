Joyce Jonathan est enceinte : elle révèle le sexe du bébé en chanson !

Bonne nouvelle pour Joyce Jonathan ! Le 17 juin 2020, la chanteuse de 30 ans s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer un heureux événement en vidéo : sa première grossesse ! En chanson, l'interprète a confié son bonheur et... le sexe du bébé.

"Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me paraît naturel de vous faire cette révélation. J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte, chante-t-elle d'abord. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire (...) J'attends une petite fille." Préparer cette annonce en musique s'est révélé être un exercice particulièrement émouvant pour l'artiste, comme elle a pu l'indiquer en légende sa vidéo : "J'ai refait cinq fois la vidéo pour ne pas pleurer !"

À défaut de connaître son identité, on sait que le futur papa à un joli regard : "Est-ce qu'elle aura les yeux verts, ceux que porte si bien son père ? Est-ce qu'elle aimera la musique, est-ce qu'elle sera scientifique ?", s'interroge Joyce Jonathan dans sa chanson. Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir les nombreux abonnés de la star sur le réseau social : Kev Adams, Amir, Lola Dubini, Ahmed Sylla, Ycare... Tous ont partagé leur joie en découvrant cette nouvelle chanson.